Guillaume Durand : Ses tweets sur Hamlet et Netflix déchaînent la Toile

Guillaume Durand n’en peut plus des séries. Face à l’engouement autour des productions signées Netflix, Amazon Prime et autres, le journaliste s’est agacé sur Twitter. "Nous sommes en pleine Lupinade/The Crown/Casa Del Papel. Plus les gens m’abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries, plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s’intéresser à Manet. Comment peut-on utiliser son seul temps libre à ingurgiter le Bureau des légendes ?", a-t-il écrit ce lundi 25 janvier. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes s’insurgent contre ses propos "condescendants".

"Relire Hamlet ? Le comble du snobisme crétin !", "Plus je lis vos tweets, plus je vous conseille de prendre votre plume et d'écrire des lettres persanes ou des lettres à Monmoulin. Comment peut-on utiliser son seul temps libre à tweeter ?" ou encore "Peut-être parce que dans un premier temps on regarde le Bureau des Légendes et qu'ensuite ça donne envie de lire du John le Carré ? Puis possible que les "Lupinades" donnent envie d'en savoir plus sur Maurice Leblanc ?", peut-on lire parmi les nombreux tweets des internautes.

Guillaume Durand répond aux commentaires des internautes

Le journaliste qui préfère lire que regarder des séries s’est pourtant attardé sur certains commentaires. Parmi eux, celui d’un internaute qui lui a écrit : "Cela nécessite une certaine initiation qui n'est pas à la portée de n'importe quels 'gens'. Les fans des Stones ne perdent pas leurs temps à ne pas écouter du Chopin. Cordialement". Ce à quoi, Guillaume Durand a répondu : "J’ai rarement lu plus bêta. Vous seriez la femme d’un seul horizon ? Mais Charlie Watts préfère le jazz et Ron Wood peint. Ce qui veut dire que vous connaissez très mal les Stones et qu’en plus vous vous privez de la première ballade de Chopin. Essayez, c’est sans risque". Loin de se laisser faire, l’internaute a conclu l’échange par : "Je n'ai jamais dit le contraire et j'apprécie d'ailleurs les deux. Allez je me replonge dans les bouquins de mon fils. C'est pas la pleiade, mais bon, je ne juge pas ses choix... A demain 7h30 comme tous les jours".

Mais l’animateur de radio n'en est pas resté là. Ce mardi 26 janvier 2021, il a récidivé en écrivant à nouveau sur Twitter : "Mon fils qui hurle pour que je lui fasse à manger alors que je relisais Hamlet…". Là encore, les internautes ont préféré jouer la carte de l’ironie : "Bah fais comme tout le monde, montre-lui un tableau de Manet pour le détendre", "Faut lui proposer une Hamlet aux pommes de terre" ou encore "Du coup, il va la bouffer son hamlette", "Les gamins, vraiment pas le sens des priorités !" et "les gamins ne respectent plus rien de nos jours…", peut-on lire sur le réseau social.

Mon fils qui hurle pour que je lui fasse à manger alors que je relisais Hamlet...

