Guillaume Durand s'explique après son tweet "maladroit" et fait une bourde

Après avoir critiqué Netflix, Guillaume Durand a de nouveau agité les réseaux sociaux en évoquant les personnes qui regardent des séries. "Nous sommes en pleine Lupinade/The Crown/Casa Del Papel. Plus les gens m’abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries, plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s’intéresser à Manet. Comment peut-on utiliser son seul temps libre à ingurgiter le Bureau des légendes ?", a-t-il écrit ce lundi 25 janvier. Des propos jugés "condescendants" par les internautes. Face aux critiques sur son tweet qualifié de méprisant, Guillaume Durand s'est expliqué sur BFMTV ce 26 janvier... en commettant une nouvelle bourde.

Sa bourde sur Game of Thrones

En direct par téléphone, le journaliste a débuté : "Tout le monde parle de Lupin en ce moment, c'est un carton mondial avec Omar Sy. Donc, à la radio, à la télé, les gens disent 'c'est bien, c'est pas bien', etc", avant d'évoquer sa remarque "maladroite". "C'était pas du tout pour la culture classique et contre la culture moderne, bien au contraire, je disais 'Mais quand est-ce que vous avez le temps d'ingurgiter l'intégralité du Bureau des Légendes ? Je n'ai pas dit que c'était une horreur absolue, le problème c'est comment vous faites ?", s'est-il interrogé sur le temps consacré à regarder des séries. Seulement, Guillaume Durand a ensuite fait une bourde en confondant deux célèbres écrivains. "Je suis le premier à savoir que Lupin vient de Maurice Leblanc, et que Game of Thrones vient de Tolkien !", a-t-il lâché en voulant montrer ses connaissances sur les séries récentes. Mais son erreur n'a pas échappé aux internautes puisque la saga littéraire du Trône de fer a été écrite par George R.R. Martin, et que J. R. R. Tolkien a écrit le Seigneur des anneaux.

Par Marie Merlet