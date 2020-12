Guy Bedos jaloux de son fils ? Nicolas Bedos raconte

Le 28 mai dernier, Nicolas Bedos a dû faire face à la mort de son père Guy Bedos, atteint de la maladie d’Alzheimer. Après une longue période de deuil assez difficile pour Nicolas Bedos, le réalisateur évoque désormais avec nostalgie les souvenirs de son défunt père. Ce mardi 1er décembre, le réalisateur était l’invité de Claire Chazal dans l’émission "Passage des arts" sur France 5. L’occasion pour Nicolas Bedos de revoir une ancienne interview de Guy Bedos datant de 1980, qu'il avait faite alors que son fils n’était âgé que d’un an : "Le premier sketch que j’ai écrit pour mon spectacle s’appelle Putain de gosse. Il n’y a pas une dichotomie à ce point entre les deux personnes : le bon père que je crois être et puis le type qui explose parce que son gosse l’empêche de dormir".

"Il me trouvait trop connu à son goût "

Très touché de revoir ces images, Nicolas Bedos a alors fait une confidence pour le moins étonnante concernant Guy Bedos. Selon lui, le célèbre humoriste décédé à 84 ans a été jaloux de son propre fils : "Il y a eu un moment où il me trouvait un peu trop connu à son goût. Ça l’agaçait beaucoup". Une chose agaçait particulièrement Guy Bedos, lorsque son fils était reconnu par des fans dans la rue : "Il aimait pas quand des jeunes gens venaient me demander un selfie en lui marchant sur les mocassins, il ne comprenait pas du tout ça". Malgré tout, Guy Bedos et Nicolas Bedos ont eu une "relation relativement" harmonieuse.

Par Alexia Felix