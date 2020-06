Guy Bedos : Les bouleversantes confidences de Michel Drucker sur la fin de sa vie

L’annonce de la mort de Guy Bedos a été un véritable coup de massue pour Michel Drucker. Proche du père de Nicolas Bedos, l’animateur de France 2 a été dans l’incapacité de prendre la parole publiquement la semaine dernière. C’est Pascal Praud dans L’Heure des pros qui avait fait la révélation : "Vous n'entendrez pas Michel Drucker aujourd'hui. Moi j'ai eu Michel hier pendant une dizaine de minutes ; il était en larmes. Il m'a dit 'C'est ma vie, c'est ma famille'. Ce sont les mots qu'il a utilisés, il a parlé de Nicolas Bedos. Il était vraiment en larmes. Il m'a dit : 'C'est ma vie, c'est ma famille, je ne peux pas parler. J'espère que tu sauras traduire simplement mon émotion' ". Et finalement ce vendredi 5 juin, Michel Drucker a accepté de sortir du silence au lendemain des obsèques de Guy Bedos.

"IL A TERMINÉ SA VIE L’ESPRIT AILLEURS"

Invité dans L’Heure des pros, Michel Drucker a fait des confidences bouleversantes sur les derniers mois de Guy Bedos : "Il a terminé sa vie l'esprit ailleurs, il était triste, il mangeait peu. C'est ce que dit Victoria (dans une interview accordée à Paris Match, ndlr), il a presque fait une grève de la faim. Cette pandémie, qui est arrivée à un moment terrible, l'a empêché de voir sa famille pendant les deux mois où il fallait vraiment qu'il les voit beaucoup. Le grand chagrin que m'a raconté Nicolas et sa soeur, c'est que les deux derniers mois de sa vie, où ils auraient voulu le voir tous les jours, ils ne l'ont pas vu". Michel Drucker est également revenu sur la cérémonie de la veille au cours de laquelle Nicolas Bedos et sa soeur Victoria ont pris la parole : "C'est ce qui résume la cérémonie d'hier qui était bouleversante. J'ai accompagné beaucoup de gens célèbres. Hier, c'était formidable. C'était drôle, c'était émouvant. C'est quelqu'un qui osait tout. Il m'a beaucoup appris. Il y aura un avant et un après".

Michel Drucker rend hommage à Guy Bedos dans #HDPros : «Il osait tout (…) Il m’a beaucoup appris» pic.twitter.com/7NbIe4Hsd3 — CNEWS (@CNEWS) June 5, 2020

Par Alexia Felix