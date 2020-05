Guy Bedos mort : Cyril Hanouna lui rend hommage dans TPMP

La nouvelle a été un véritable choc sur la Toile. Ce jeudi 28 mai, Nicolas Bedos a annoncé sur la Toile la mort de son célèbre père Guy Bedos. En légende d’une photo de l’humoriste, Nicolas Bedos a écrit : "Il était beau. il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au paradis". Guy Bedos était connu en tant qu’humoriste, mais également en tant qu’acteur. Il avait notamment joué dans un Un éléphant ça trompe énormément (1976) puis Nous irons tous au paradis (1977), où il a côtoyé Jean Rochefort, Claude Brasseur et Anny Duperey. Plutôt discret ces dernières années, Guy Bedos donnait de ses nouvelles via son fils Nicolas Bedos. Ce dernier dévoilait quelques photos de son père sur la Toile, ou bien l’évoquait au cours de certaines interviews.

"Toutes mes pensées à sa famille"

La nouvelle de la mort de Guy Bedos a bien évidemment fait le tour des émissions. Rapidement, Cyril Hanouna a tenu à prendre la parole dans Touche pas à mon poste pour réagir, et pour rendre hommage à l’humoriste français : "On l’a appris il y a quelques minutes via un post Instagram de son fils Nicolas Bedos dans lequel il explique ‘il était beau, il était drôle il était libre et courageux, comme je suis fier de t’avoir eu comme père’, voilà. Toutes mes pensées à sa famille, et on embrasse Nicolas Bedos. On pense bien sur à Guy Bedos, immense humoriste, un des plus grands de tous les temps". De son côté, Jean-Michel Maire a confié : "Les jeunes ne le connaissent peut-être pas mais c’était une énorme star dans les années 80/90". Des propos qui devraient faire plaisir à Nicolas Bedos.

Par Alexia Felix