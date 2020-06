Guy Bedos mort : Des commentaires haineux de policiers font surface

Le 28 mai dernier, Nicolas Bedos a annoncé sur sa page Instagram officielle le décès de son père, Guy Bedos. Il avait 85 ans et souffrait de la maladie d'Alzheimer. Quelques jours plus tard, sa famille s'est recueillie lors d'une cérémonie religieuse organisée à Paris, en l'Eglise Saint-Germain-des-Prés. Devant la paroisse, des fans étaient présents pour rendre un dernier hommage à l'humoriste. Puis lundi 8 juin, ce dernier a été inhumé "en chansons et sous les applaudissements" en Haute-Corse, à Lumio, en présence d'une cinquantaine de proches (via Paris Match).

Le 5 juin dernier - quelques jours avant son inhumation - Michel Drucker était l'invité de Pascal Praud dans "L'Heure des pros". L'occasion pour l'animateur de France Télévisions de faire des confidences bouleversantes sur les derniers mois de Guy Bedos. "Il a terminé sa vie l'esprit ailleurs, il était triste, il mangeait peu (...) Cette pandémie (...) l'a empêché de voir sa famille pendant les deux mois où il fallait vraiment qu'il les voit beaucoup".

Des commentaires haineux

Si la mort de Guy Bedos a fait réagir, elle n'a pas attristé tout le monde. En effet, le site Streetpress a révélé l'existence de plusieurs groupes sur Facebook dont les abonnés sont des fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Et l'un d'entre eux, baptisé "FDO 22", a pris pour cible l'humoriste. De son vivant, Guy Bedos n'était pas "très tendre" avec la police, comme l'ont rappelé nos confrères de Gala.

Sur le compte en question, des commentaires sur Guy Bedos ont attiré l'oeil de Streetpress. "Une merde en moins", a posté un membre du groupe. "Restons humain quoi. Un décès reste un décès ! Que ce soit un mongole anti-flics ou pas !" a répondu un autre. "Moi, ça me réjouit, désolé je ne peux pas m'en empêcher", a poursuivi un autre internaute. Pour le moment, la famille de Guy Bedos n'a pas réagi.

Par Non Stop People TV