Guy Bedos mort : Michel Drucker incapable de lui rendre hommage

La nouvelle a été un véritable choc. Ce jeudi 28 mai, Nicolas Bedos a annoncé sur les réseaux sociaux la mort de son célèbre père, Guy Bedos, à l’âge de 85 ans. Et alors que les causes du décès de l’humoriste ont été révélées, les hommages se multiplient dans les médias et sur la Toile. Mais si Muriel Robin ou encore la fille de Guy Bedos ont pris la parole, Michel Drucker, très proche de Guy Bedos, est dans l’incapacité actuellement de rendre hommage au père de Nicolas Bedos. Ce vendredi 28 mai, Pascal Praud a tenu à expliquer pourquoi Michel Drucker n’a pas encore pris la parole : "Vous n'entendrez pas Michel Drucker aujourd'hui. Moi j'ai eu Michel hier pendant une dizaine de minutes ; il était en larmes. Il m'a dit 'C'est ma vie, c'est ma famille'. Ce sont les mots qu'il a utilisés, il a parlé de Nicolas Bedos".

"Il était en larmes"

Sur le plateau de l’Heure des pros sur CNews, Pascal Praud a poursuivi : "Il m'a dit : 'Nicolas Bedos, je l'ai connu petit, il était devant une armoire à glace et il portait une veste rouge de Champs-Élysées. C'était l'humoriste préféré de ma maman, Guy Bedos'. Il était vraiment en larmes, il m'a dit 'C'est ma vie, c'est ma famille, je ne peux pas parler. J'espère que tu sauras traduire simplement mon émotion’. Et il m'a raconté qu'il avait fait une émission de variété il y a 5, 6 ou 7 ans, et qu'il y avait, sur le plateau, Pierre Vernier, Jean-Loup Dabadie, Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle, Rochefort, etc (...) et tous ces gens-là sont décédés, sauf Pierre Vernier d'ailleurs. (...) Tous ceux et toutes celles qui étaient stars dans les années 70 et 80, qui avaient 40 ou 45 ans, cette génération qui a passé 80-85 ans, qui est née dans les années 30, tous ces gens-là, sont en train, effectivement, de partir". Un triste constat qui rappelle les morts de Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, décédé ces deux dernières semaines.

Par Alexia Felix