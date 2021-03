Guy Bedos mort : Sa fille Victoria se confie sur son héritage (Exclu vidéo)

Le 28 mai 2020, une légende française a disparu. Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans. Ce mercredi 10 mars, sa fille, Victoria Bedos, qui a suivi les traces de son père, était conviée sur le plateau de "L'instant de Luxe", diffusée sur Non Stop People. Cette comédienne et scénariste a accepté de répondre sans filtre aux questions de Jordan de Luxe. Elle est notamment revenue avec émotion sur la mort de son père. "Il était vieux. Ce n'est pas une honte qu'il soit parti. Il avait 85 ans. Il n'est pas mort du coronavirus, bien au contraire. Il avait une maladie, un peu d'Alheizmer, mais pas exactement ça. Il perdait un tout petit peu la mémoire", a-t-elle déclaré émue, avant de poursuivre : "Quand il y a eu le confinement, je suis partie à la campagne (...) et mon frère ne pouvait pas venir. On n'a plus eu le droit de venir voir notre père, donc c'était très compliqué."

La suite de son témoignage était déchirante et Victoria Bedos a expliqué : "Mon père ne comprenait pas vraiment pourquoi ses enfants ne venaient plus le voir (...) Il ne comprenait pas la situation qui était surréaliste. On avait beau lui dire par FaceTime : 'Papa, on n'a pas le droit de venir te voir (...) On est interdit parce que si on vient, on peut te donner une maladie qui va te tuer' (...)" Bouleversée, la sœur de Nicolas Bedos a levé le voile sur les causes de sa disparition : "Il s'est laissé crever, il a arrêté de manger. Il est mort du confinement. Il s'est laissé mourir. Il ne supportait plus cette réalité-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu violent. Mon père aurait préféré mourir du Covid que de ne pas voir ses enfants." De tristes confidences qui font écho au monde d'aujourd'hui.

"Il n y a rien du tout"

Au cours de cette interview, Victoria Bedos a également tenu à rétablir la vérité concernant l'héritage de son père. Face à Jordan de Luxe, elle a affirmé : "Il n'y a rien du tout", tout en précisant, amusée : "C'est d'ailleurs pour ça que personne n'a fait de sujet là-dessus, contrairement à Hallyday." Surpris par les confidences de son invitée, Jordan de Luxe a cherché à en savoir plus. L'écrivaine a alors répondu : "On a eu une enfance très heureuse et on a très bien vécu. Avec ce que gagnait mon père, il nous emmenait en vacances, on avait une belle maison à Neuilly." Pour conclure, elle s'est souvenue d'une anecdote chez le notaire et a finalement déclaré : "Mon père n'a pas eu un rapport à l'argent très heureux."

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Solène Sab