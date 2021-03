Guy Bedos : sa fille Victoria lève le voile sur les causes de sa mort (Exclu vidéo)

Chaque jour, du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People dans laquelle il reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Ainsi, cette semaine, le présentateur a pu s'entretenir avec Romane Serda, l'ex-femme de Renaud. Cette dernière s'est confiée sur l'état de santé du chanteur, mais aussi sur son entourage. Elle a également témoigné des violences conjugales qu'elle a subies, sans pour autant dévoiler l'identité de son présumé agresseur.

Au lendemain du passage de Romane Serda dans l'émission, c'est Natasha St-Pier qui a répondu aux questions de Jordan de Luxe. Si elle a expliqué en quoi elle a mal vécu son passage à l'Eurovision, elle a aussi livré sa vérité sur son départ des "Enfoirés". ""Au départ, je n'ai pas pu continuer les Restos du coeur car mon fils est né, en 2015. Il était tout jeune, il avait besoin de sa maman. Bixente est né en novembre, et 'Les Enfoirés', c'est souvent en janvier. Je n'allais pas laisser mon enfant tout seul pour faire 'Les Enfoirés' puis après j'ai un peu moins travaillé, j'étais moins visible donc je ne pense pas que j'étais la meilleure porte-parole pour cette association", a-t-elle dit.

"Il s'est laissé crever"

Ce mercredi 10 mars, Jordan de Luxe a reçu Victoria Bedos dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Cette dernière a accepté de revenir sur le décès de son papa Guy Bedos, le 28 mai 2020. L'occasion pour elle de lever le voile sur les raisons de sa disparition. "Il était vieux. Ce n'est pas une honte qu'il soit parti. Il avait 85 ans. Il n'est pas mort du coronavirus, bien au contraire. Il avait une maladie, un peu d'Alheizmer, mais pas exactement ça. Il perdait un tout petit peu la mémoire", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Quand il y a eu le confinement, je suis partie à la campagne (...) et mon frère ne pouvait pas venir. On n'a plus eu le droit de venir voir notre père, donc c'était très compliqué. Mon père ne comprenait pas vraiment pourquoi ses enfants ne venaient plus le voir (...) Il ne comprenait pas la situation qui était surréaliste. On avait beau lui dire par FaceTime : 'Papa, on n'a pas le droit de venir te voir (...) On est interdit parce que si on vient, on peut te donner une maladie qui va te tuer' (...) Il s'est laisser crever, il a arrêté de manger. Il est mort du confinement. Il s'est laissé mourir. Il ne supportait plus cette réalité-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu violent. Mon père aurait préféré mourir du Covid que de ne pas voir ses enfants". La soeur de Nicolas Bedos a ensuite raconté ses derniers instants, non sans essuyer quelques larmes. "On a tous été là et on l'a veillé jusqu'à ce qu'il parte. Il avait du mal à parler à la fin (...) Il a vu mon bébé avant et c'était magnifique. Il a joué avec elle, il était très fier que je sois maman (...) C'était très important pour moi de devenir maman avant qu'il parte", a-t-elle dit. Et de conclure : "On était vraiment un clan, donc quand le chef de la tribu s'en va, c'est... On est un peu comme amputé de quelque chose. C'est difficile de retrouver notre équilibre, mais on va le faire".

