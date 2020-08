Guy Carlier bientôt opéré à nouveau après avoir perdu 157 kilos

Le 26 juillet dernier, Guy Carlier choquait en publiant deux nouvelles photos de lui où il pose fièrement avec un maillot de foot : "C’est du XL. Il y a un an je mettais du 4XL ....Il y a 10 ans il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte" écrivait-il en légende d'un des clichés.



De quoi provoquer la stupeur de ses fans qui se sont rapidement inquiétés en voyant sa mine fatiguée et ses nombreux kilos perdus. Guy Carlier avait d'ailleurs été obligé de sortir du silence pour les rassurer sur son état de santé... avant de tenter une blague douteuse sur l'apparence de la chanteuse Céline Dion.

Quelques jours après ces publications, Guy Carlier se confie à Télé-Loisirs et se justifie à nouveau sur le post de sa photo en maillot de foot : "Par satisfaction et fierté, je me suis dit que je pouvais aujourd'hui l'enfiler. Ce que je me suis empressé de faire, avant de publier la photo sur Twitter pour les copains, et en oubliant que je venais de passer trois heures à suer dans le jardin. Le résultat est là : comme je le dis dans mon spectacle, je suis passé du statut de gros à celui de vieux, sans passer par la case 'mec normal'. C'est ce que je me dis le matin quand je me vois dans la glace, même si certains jours, ça passe", explique-t-il.

UNE NOUVELLE OPÉRATION DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE POUR GUY CARLIER

Boulimique durant des années, le père du youtubeur Carlito a réussi à vaincre la maladie grâce à l'intervention du docteur Jean-Michel Cohen. Après avoir passé neuf mois dans une clinique et après avoir eu recours à un bypass et à une sleeve, il est rapidement passé de 251 à 94 kilos.



Pour se maintenir en forme Guy Carlier fait du cardio tous les jours et est suivi par un kiné. "Je bosse beaucoup pour me remuscler. L'objectif était de me stabiliser à 90 kilos. Je dois encore subir une opération de chirurgie plastique pour enlever de la peau", continue-t-il. Et sa compagne veille sur lui : "Elle est pneumologue. Je suis très surveillé. Elle me fait faire des bilans très régulièrement."



Dès le 26 septembre prochain, Guy Carlier sera de retour sur scène avec son spectacle intitué "Oubliez Carl... Rencontrez Guitou !"



Par E.S.