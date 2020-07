Guy Carlier boulimique : cette maladie qu’il a vaincue

C’est une photo qui a choqué certains de ses fans. Guy Carlier a posté ce dimanche 26 juillet une photo de lui où il apparait amaigri comme jamais. "Guy, s’il vous plaît ½ Carlier en moins, c’est déjà très bien, mais ¾ de Carlier en moins, ce n’est pas nécessaire !", "il faut veiller à vous remplumer un peu et à prendre soin de vous Guy", "sincère bravo ! et on n’a jamais l’air con en ayant avec soi la victoire dans un tel combat. Au pire juste un peu fatigué ?", peut-on lire en commentaires de la publication Twitter. Longtemps boulimique, le journaliste a réussi à vaincre la maladie. En mai 2019, l’ancien chroniqueur de Marc-Olivier Fogiel dans "On ne peut pas plaire à tout le monde" avait sorti un livre "Moins 125 – Amour monstre" pour raconter l’enfer de cette maladie. Dans l’ouvrage, l’ancien journaliste de France Inter confiait combien la boulimie avait détruit ses relations avec ses proches notamment ses compagnes et ses enfants, à l’époque. "J’ai eu conscience très jeune que j’étais boulimique. Mais je n’ai commencé à grossir qu’après cette prise de conscience", expliquait-il en mai 2019 au Huffington Post. Dans ce même entretien, le journaliste confiait ainsi "avoir pris 30 kilos la première année de fac et qu’à partir de là, ça a été le yo-yo". "Ça a été surtout une longue destruction. Peu à peu j’ai rompu tous les liens, affectifs, sociaux", ajoutait-il toujours auprès du Huffington Post.

Une maladie qui a détruit ses relations sociales et affectives

"C’est une maladie où vous êtes solitaire, où vous mentez, où il y a de la culpabilité", poursuivait le journaliste. "Je n’étais même pas un gros monsieur, j’étais au-delà", déclarait-il. Le livre a été écrit en collaboration avec le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen après que celui-ci ait dit à Guy Carlier "qu’il faisait partir du top 10 ou peut-être même du top 5 des hommes les plus gros de France" comme il le rapportait l’an passé dans Morandini Live. "Jean-Michel Cohen m’a sauvé la vie", ajoutait en mai 2019 sur Cnews et Non Stop People. Pour vaincre cette maladie, le journaliste a été soigné dans une clinique spécialisée dans les addictions. Il a également eu recours à plusieurs opérations. C’est un combat de longue haleine qui semble maintenant derrière lui.

Par Non Stop People TV