Guy Carlier : Sa blague sur le poids de Céline Dion divise Twitter

Sa perte de poids, Guy Carlier s’en amuse. Aminci de 125 kilos, le journaliste dévoile sa nouvelle silhouette à ses fans sur les réseaux sociaux. Le 26 juillet 2020, il a dévoilé sur son compte Twitter une photo de lui dans un maillot de l’AS Monaco. “C'est du XL. Il y a un an, je mettais du 4 XL... Il y a dix ans, il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte. D'accord j'ai l'air con, mais je peux enfin mettre ce maillot que m'avait offert Michel Hidalgo”, ironisait-il. Une petite blague qui a fait sourire ses abonnés contrairement sa boutade du jour.

Ce mardi 4 août 2020, le chroniqueur a une nouvelle fois réagi à sa forme physique en partageant une photo… de Céline Dion. "Merde, j'ai encore maigri", écrit-il sur Twitter en légende d’une photo de l'interprète des titres “I’m Alive” et “All By Myself”. Une maladresse qui ne passe pas auprès de certaines internautes. “Un ex gros qui se moque de la maigreur des autres... bravo boomer” ou encore "Ça serait pas un peu gratuit la cher Guy Carlier" peut-on lire sur la Toile. “Ce n'est pas très classe de se moquer des personnes maigres tout comme ça ne l'est pas de se moquer des personnes obèses. On peut maigrir pour différentes raisons, ne pas arriver à regrossir et en souffrir aussi vous savez …”, note une utilisatrice.

“J’espère que c’est du second degré"

Ce à quoi, Guy Carlier lui répondu : “J’espère que c’est du second degré et que vous faites semblant de ne pas comprendre que c’est de moi je me moque. Ça s’appelle de l’autodérision mais si vous êtes au premier degré ça s’appelle de la connerie pure”. Ce à quoi l'internaute a répondu : “Je connais votre humour donc évidemment j'ai compris que vous vous moquiez indirectement de vous mais illustrer le tweet par cette photo était déplacé de mon point de vue. Et désolée si c'est de la connerie pour vous…”.

Ce n'est pas très classe de se moquer des personnes maigres tout comme ça ne l'est pas de se moquer des personnes obèses. On peut maigrir pour différentes raisons, ne pas arriver à regrossir et en souffrir aussi vous savez ... — calista (@CMrni) August 4, 2020

Par C.F.