Guy Carlier : ses rares confidences sur son fils, Carlito

Le 3 juin dernier, Thierry Moreau postait un étonnant message sur son compte Twitter. L'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste dévoilait sur ses réseaux sociaux que Guy Carlier faisait son grand retour à la radio ! "L'excellent Guy Carlier revient en radio. Il proposera un billet quotidien dans la matinale de Sud Radio tous les jours à 7h40 du 7 juin au 11 juillet à l’occasion de l’Euro de foot" annonçait le journaliste.

Et la radio, Guy Carlier connaît. Et pour cause, sa carrière sur ce média a débuté en 1990. À ce moment-là, il se fait connaître du grand public pour ses messages humoristiques laissés chaque matin sur le répondeur de Jean-Luc Delarue. Quelques années plus tard, il devient chroniqueur sur France Inter avant de rejoindre RTL et pour finir sur Europe 1.

"Évidemment que je suis fier de lui"

Au micro de Sud Radio juste après sa chronique, Guy Carlier était questionné sur son fils, le youtubeur Carlito qui a récemment fait le buzz après avoir fait un "concours d'anecdote" avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et le chroniqueur a fait part de l'immense fierté qu'il ressent vis-à-vis de son fils : "Il a sept millions d’abonnés, c’est plus que le JT de TF1. Évidemment que je suis fier de lui" commence-t-il.

Et sa plus grande fierté est le fait que Carlito n'ait jamais eu besoin de lui : "Je lui ai donné deux, trois numéros de personnalités qu’il voulait inviter dans son Fat Show, c’est tout. Le reste, il a bossé tout seul, il s’est débrouillé tout seul. Ça, j’en suis fier. L’époque où j’étais dans la lumière, parallèlement, je me détruisais. C’est-à-dire que je détruisais mon environnement familial. Il s’est préservé de ça et il a une famille très forte : une femme, deux enfants à qui il consacre du temps malgré l’emploi du temps que vous imaginez. Je trouve ça admirable" a-t-il confié avant d'avouer qu'il avait "peur pour lui".

Par J.F.