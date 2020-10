Guy Carlier : son gros salaire pour On ne peut pas plaire à tout le monde dévoilé (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a repris les commandes de "L'instant de Luxe", l'émission qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Depuis sa rentrée, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités. Et s'il y a bien une question qu'il pose très souvent à son invité(e) du jour, c'est sur son salaire.

Ainsi, le 22 octobre dernier, Plastic Bertrand lui avait révélé combien il a touché pour sa chanson phare "Ca plane pour moi". "C'est juste énorme ! Rien que pour 'Ça plane pour moi', on en a vendu huit millions, plus les pubs (...) tous les droits (...) C'est beaucoup plus de 20 millions d'euros. Depuis 40 ans, on devrait y arriver, c'est un bon début. C'est carrément délirant", a-t-il lâché.

"C'était l'époque où la télé payait bien"

Ce mardi 27 octobre, Jordan de Luxe a reçu Guy Carlier dans "L'instant de Luxe". Le présentateur a voulu savoir combien il a touché pour ses participations en tant que chroniqueur dans l'émission. "On ne peut pas plaire à tout le monde" diffusée pendant six ans sur France 3, de 2000 à 2006. "C'était l'époque où la télé payait bien (...) Thierry Lhermitte est venu pour 'Les Bronzés 3' (...) Je lui dis : 'Il paraît que vous avez touché un million'. Il me dit : 'Dites-moi votre salaire, et je vous dirai le mien'. Je l'ai balancé en direct (...) Je touchais à l'époque 1500 euros par chronique (...) Marc-Olivier Fogiel m'appelle en me disant : 'Ca serait bien que tu restes' (...) Il double la somme, 3000 euros par émission".

Dans la suite de l'entretien, Guy Carlier a expliqué que l'animateur lui a proposé ensuite de faire une deuxième chronique en fin d'émission, pour laquelle il a touché 1500 euros en plus des 3000 euros qu'il touchait déjà. Avec les droits d'auteurs, Guy Carlier "retouchait" 2500 euros sur cette somme globale. "Au total, je touchais donc 10 000 euros par émission, 40 000 euros par mois", a-t-il conclu.

