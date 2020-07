Guy Carlier très amaigri, sa dernière apparition inquiète la Toile

Tout au long de sa carrière, Guy Carlier a dû faire face à la boulimie. Mais en 2016, le célèbre écrivain annonçait avec fierté en avoir fini avec cette maladie après avoir perdu 125 kilos en presque 10 ans. De passage dans C à Vous en mai 2019 pour présenter son livre "Moins 125", Guy Carlier s’était confié sur sa maladie qui a détruit sa relation avec sa famille : "Au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, je me suis rendu compte du mal que j'avais fait, malgré moi, autour de moi. Et notamment à mes deux grands fils, – je n'ai pas osé l'écrire et donc c'est la première fois que j'en parle -, à qui j'ai saccagé l'enfance. C'est-à-dire que quand j'emmenais mon fils Raphaël à l'école, je le laissais à deux rues du collège en lui disant qu'il y avait des feux rouges, etc. Il savait pourquoi. Il me disait : 'Oui, c'est bien !' Simplement pour pas que ses potes voient que son père pesait 250 kilos. Vous ne pouvez pas évidemment maintenir un foyer, des enfants. J'ai détruit ma relation avec mes deux grands fils que j'aime plus que tout comme le troisième".

Les internautes très inquiets

Si aujourd’hui Guy Carlier n’est plus malade, sa dernière apparition sur la Toile a fortement inquiété les internautes. Sur Twitter, le père du célèbre youtubeur Carlito a partagé une photo de lui avec un maillot de football sur les épaules : "D’accord, j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco que m’avait offert Michel Hidalgo. C’est du XL. Il y a un an je mettais du 4XL ....Il y a 10 ans il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte", a-t-il écrit sur le réseau social. Mais rapidement, les internautes ont réagi, s’inquiétant pour l’état de santé de l’écrivain alors que ce dernier apparait très amaigri sur la photo : "L'air con, non, mais l'air fatigué, oui... Guy, s'il vous plaît, 1/2 Carlier en moins, c'est déjà très bien, mais 3/4 de Carlier en moins, ce n'est pas nécessaire ! Vraiment ! ", "Il faut veiller à vous remplumer un peu et à prendre soin de vous, Guy", "Sincère Bravo ! Et on n'a jamais l'air con en ayant avec soi la victoire dans un tel combat. Au pire, juste un peu fatigué ?". Reste à voir si Guy Carlier, du haut de ses 71 ans, va tenter de rassurer ses fans.

D’accord j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco cl que m’avait offert MIchel Hidalgo. pic.twitter.com/rzNPItTuHv — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2020

