Guy Carlier très aminci : il rassure ses fans sur son état de santé

Voilà plusieurs années que Guy Carlier se bat contre la boulimie. Comme il l'a raconté à plusieurs reprises, c'est en 2006, qu'il a décidé de se reprendre en main après avoir eu un électrochoc : "Quand ma compagne de l'époque est rentrée et m'a trouvé sur le sol recouvert de spaghettis sans que je puisse me relever... c'était l'humiliation de trop pour elle. Et pour moi, ça a été le déclic pour que je téléphone à Jean-Michel Cohen (le célèbre nutritionniste, ndlr). On était en 2006-2007. Il m'a fait enfermer pendant neuf mois dans une clinique où l'on soigne les addictions. Il m'a sauvé la vie !", avait-il confié à TéléStar.

Après avoir bien minci, l'ancien chroniqueur a d'ailleurs raconté son combat contre la maladie dans un livre intitulé "Moins 125" et paru en 2019.

Ce dimanche 26 juillet 2020, Guy Carlier a publié deux nouvelles photos de lui où il pose fièrement avec un maillot de foot en taille XL, maillot qu'il n'avait jamais pu porter jusqu'à présent : "C’est du XL. Il y a un an je mettais du 4XL ....Il y a 10 ans il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte" écrit-il en légende d'un des clichés.

Guy Carlier rassure ses fans

Si ces deux photos étaient un moyen de démontrer à quel point il a perdu du poids, ses fans se sont rapidement inquiétés en voyant sa mine fatiguée et ses nombreux kilos perdus.

Face aux nombreux messages d'inquiétudes, l'ancien chroniqueur de 71 ans a pris la parole pour rassurer ses abonnés. "C’est vrai qu’un maillot de foot à partir d’un certain âge ça fait papy et que quand tu maigris, le poids de la graisse perdue est remplacé par celui des ans, a-t-il indiqué. Mais je vous rassure, je me sens très bien. Je vous le prouverai sur scène le 26/9 à Argenteuil. Merci à tous" a-t-il écrit en légende d'une autre photo où il apparaît cette fois en costume.



