Guy Carlier très aminci : où en est-il de son incroyable perte de poids ? (Exclu vidéo)

Pour cette reprise en ce début d'année 2021, Evelyne Thomas a reçu plusieurs personnalités, à commencer par Jean-Pascal Lacoste. Dans un long entretien, l'actuel chroniqueur de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" est revenu sur son expérience à la "Star Academy" en 2001. Il en a profité pour parler de sa "belle amourette" avec Jenifer dans l'aventure, expliquant qu'il n'avait rien pu faire avec la chanteuse à cause des caméras présentes partout dans le château. Il a aussi expliqué en quoi ses parents ont mal vécu sa participation au télé-crochet, avant de revenir sur ses rapports compliqués avec Sylvie Tellier, la demi-soeur de sa compagne.

Ce jeudi 7 janvier, c'est avec Guy Carlier que l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a pu échanger lors d'un entretien intime dans lequel le chroniqueur n'a éludé aucun sujet. Dans un premier extrait inédit, il parle de son incroyable perte de poids, révélant où il en est aujourd'hui de son combat contre les kilos. "Là, je dois en être à 160 kilos. Ça a pris quand même une douzaine d'années. À l'époque où j'étais très médiatisé, c'est-à-dire à l'époque Marc-Olivier Fogiel dans 'On ne peut pas plaire à tout le monde', je dépassais les 250 kilos, j'étais plus qu'en danger. Ça a pris du temps puis c'était lié à une maladie, une addiction, à savoir la boulimie. Il a d'abord fallu que je me soigne", dit-il.

Un "bien-être" retrouvé pour Guy Carlier

Il poursuit : "C'est une maladie qu'on vit dans la solitude (...) Les gens disaient : 'On arrive à oublier'. Tu parles ! Moi je n'oubliais pas. Il y avait une espèce de bénéfice secondaire qui était le fait que j'étais connu (...) et finalement, ça devenait presque secondaire, alors que quand je revois les images chez Marc-Olivier Fogiel, c'est terrifiant". Qu'a-t-il gagné en perdant ces 160 kilos ? "J'ai d'abord gagné le bien-être, c'est-à-dire le fait de pouvoir marcher, même si je suis en rééducation des genoux (...) Je cherchais le moyen de marcher le moins possible. Je pense que les toubibs avaient calculé que je devais marcher 50 mètres maximum par jour", répond-t-il.

Le chroniqueur de 71 ans raconte ensuite comment il se rendait à France Inter, à l'époque où il présentait une chronique quotidienne avec Stéphane Bern dans l'émission "Le Fou du roi". "J'arrivais et j'avais repéré l'endroit où on descendait les pianos à queue sur la scène (...) Je me garais là (...) Je montais dans le monte-charge des pianos à queue pour arriver juste derrière la scène avant l'émission, avant tout le monde pour pas qu'on me voit (...) On déjeunait avec Stéphane Bern dans un restaurant en face de France Inter. Il y avait la rue à traverser. Je prenais ma voiture, je la donnais au voiturier. Je ne traversais pas, c'était impossible pour moi", conclut-il.

