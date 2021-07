Guy Carlier victime d'un cambriolage : il dévoile les photos de sa maison saccagée

En janvier dernier, Guy Carlier était l'invité d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Il avait profité de cet entretien pour évoquer différents sujets, notamment sa perte de poids. Il avait alors révélé où il en était de son combat contre les kilos. "Là, je dois être à 160 kilos. Ça a pris quand même une douzaine d'années. A l'époque où j'étais très médiatisé, c'est-à-dire à l'époque Marc-Olivier Fogiel dans 'On ne peut pas plaire à tout le monde', je dépassais les 250 kilos, j'étais plus qu'en danger. Ça a pris du temps puis c'était lié à une maladie, une addiction, à savoir la boulimie. Il a d'abord fallu que je me soigne", disait-il.

Et de poursuivre : "C'est une maladie qu'on vit dans la solitude (...) Les gens disaient : 'On arrive à oublier'. Tu parles ! Moi je n'oubliais pas. Il y avait une espèce de bénéfice secondaire qui était le fait que j'étais connu (...) et finalement, ça devenait presque secondaire, alors que quand je revois les images chez Marc-Olivier Fogiel, c'est terrifiant".

"Ce sentiment de viol quand tu découvres ta maison cambriolée"

Lundi 26 juillet 2021, Guy Carlier a fait savoir sur Twitter qu'il a été victime d'un cambriolage. Photos à l'appui, il a raconté ce qu'il s'est passé. "Putain, ce sentiment de viol quand tu découvres ta maison cambriolée. Le pire, c'est ça, toutes les affaires foutues par terre pour te piquer un portable, la PS des mômes et 3 ou 4 autres conneries piquelé et la médaille de citoyen d'honneur de la ville d'Argenteuil. Envie de pleurer", a-t-il commencé.

Après avoir montré son coffre à photos totalement mis sans dessus dessous, Guy Carlier a continué à livrer son ressenti. "C'est pas le vol l'insupportable, c'est l'intrusion, le saccage de ta vie. Pour dédramatiser, j'imagine les gars mdr en voyant mes tweets annonçant que je joue au chien qui fume à Avignon à 12h30 : 'C'est ça, joue bien mon con et merci de nous laisser tout notre temps'".

Putain ce sentiment de viol quand tu découvres ta maison cambriolée. Le pire c’est ça toutes les affaires foutues par terre pour te piquer un portable la PS des mômes et 3 ou 4 autres conneries piquélé et la médaille de citoyen d’honneur de la ville d’Argenteuil. Envie de pleurer pic.twitter.com/MYEEiVNeZr — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2021

tu espérais quoi connard trouver un lingot dans le coffre à photos ? #cambriolage ⁦@VilleArgenteuil⁩ pic.twitter.com/3TqZgFRRwL — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2021