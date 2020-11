Guy Marchand : cette partie de polo avec le Prince Charles qui a mal tourné

A 83 ans, Guy Marchand sort un nouvel album baptisé "Né à Belleville". Dans ce nouvel opus qui constitue un bel hommage à la ville de Paris, le célèbre chanteur évoque aussi son enfance et sa vieillesse : "Il y a peut-être un côté testament dans ces chansons, mais je ne vois pas pourquoi, à 83 ans, je n’écrirais pas mon testament!" vient-il de déclarer dans les colonnes du Figaro.



A l'occasion de la sortie de ce dix-neuvième disque, Guy Marchand s'est également confié à nos confrères de Gala et n'a pas manqué de se livrer sur sa passion pour l'équitation : "L'équitation est devenue la passion de ma vie ce qui n'était pas évident quand on habite à Belleville" avance-t-il avant de faire une terrible révélation : "J'étais un petit garçon angoissé, solitaire, rêveur, bagarreur. Fragile aussi. J'attrapais tout ce qui traînait et je restais souvent alité. Et puis j'ai frôlé la mort à 7-8 ans. L'avantage quand on l'affronte jeune, c'est qu'on en a moins peur. J'ai eu la tuberculose. On m'a envoyé à la ferme pour me soigner. Et là, on m'a mis sur un cheval et ça m'a guéri de tout. Un miracle."

Quand Guy Marchand jouait au polo avec le Prince Charles

Quand il commence à connaître le succès, Guy Marchand qui a dû faire face aux problèmes d'argent de ses parents durant l'enfance, prend sa revanche en s'adonnant au polo. "Dans ce monde très fermé, on me regardait bizarrement car je n'étais ni un aristo ni un homme d'affaires" commente l'artiste avant de se remémorer un épisode dans lequel le Prince Charles est impliqué : "Le prince Charles m'a même insulté au cours d'une partie et j'en garde une certaine fierté".



A 83 ans, Guy Marchand vit désormais à la campagne à Mollégès dans "une maison simple, petite, très peu meublée, remplie de photos et de livres avec deux chevaux à la retraite qui broutent dans le minuscule pré", comme le racontent nos confrères de Gala. "On ne sort pas beaucoup, on s'occupe des chiens, on monte à cheval le week-end, le soir, on regarde des vieux westerns", indique Jules, son fils, qui s'est installé avec lui depuis le 11 mai. Une fin de vie paisible pour l'interprète de Nestor Burma qui est séparé de sa dernière épouse, Adelina Marchand.

Par E.S.