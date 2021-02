Gwendoline Hamon atteinte d'un cancer ? "Très choquée", elle dément (Exclu vidéo)

Gwendoline Hamon n'a pas apprécié l'un des articles de "France Dimanche" et elle l'a fait savoir. En effet, la semaine dernière, sur sa page Instagram, l'actrice de 50 ans a réagi à ce que le magazine a dit sur elle, à savoir qu'elle luttait contre un cancer. "JE RASSURE L'ASSISTANCE QUI SERAIT TENTÉE DE LE CROIRE, JE N'AI PAS ENCORE DE CANCER ! NON MAIS..." a-t-elle écrit en majuscules.

Et de poursuivre : "En revanche, je m'indigne et suis hallucinée de lire des titres accrocheurs, archi-faux qui font peur et ne sont voués qu’à attirer l’attention et la curiosité du lecteur et qui par leur contenu alambiqué et zigzaguant peuvent laisser croire à des événements tristes ! Drôle de méthode qui ne s’appelle pas du 'journalisme' ! Ces genres de presse vendent du vent avec des mensonges depuis des lustres à des gens naïfs et il est fou pour moi qu’ils puissent tout de même y croire ! (...) Pourquoi le titre n’a t’il pas été : 'En tant que marraine de l’association 'Imagyn', Gwendoline Hamon se bat pour la prévention et la vaccination contre les cancers liés aux papillomavirus dont sa mère est décédée' ? Ça, c’est VRAI... Allez rien de grave... tout passe...".

"C'est affreux d'écrire des trucs comme ça"

Mardi 16 février, Gwendoline Hamon a une nouvelle fois réagi à cette histoire dans l'émission "Non Stop Info" diffusée sur Non Stop People. "J'ai été très choquée (...) C'est une de mes soeurs qui m'a dit : 'Dis donc, tu as un cancer' en rigolant car elle savait que je n'en avais pas. Elle m'a envoyé l'article, le titre, le sous-titre et surtout tout le premier paragraphe qui explique que je suis face à la maladie depuis dix ans, que je suis une combattante et que j'ai beaucoup de courage. C'est affreux d'écrire des trucs comme ça", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Ce que je trouve épouvantable c'est un, pour les gens qui ont des cancers. Ce n'est pas drôle, on ne peut pas rigoler avec ça. La deuxième chose, c'est que je suis une marraine d'une association qui lutte contre les cancers gynécologiques et je suis en ce moment en campagne pour la prévention (...) Vous faites ça avec le coeur (...) et pour vendre des faux journaux, on raconte des mensonges. Faire le buzz sur le malheur des autres et sur des faux malheurs, je trouve ça immonde (...) C'est faux !" Envisage-t-elle de porter plainte contre le magazine ? "Oui, je l'ai envisagé. Beaucoup de gens m'ont conseillé de le faire et puis je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas procédurière. Je ne vous dis pas que je ne le ferai pas un jour (...) Si ça recommence, je le ferai", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Non Stop Info" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV