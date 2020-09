Hapsatou Sy aux commandes de "TPMP elles refont la télé", elle réagit

Hapsatou Sy s’apprête à faire son grand retour à la télévision. Après avoir fait partie de la bande de "Balance ton Post" entre novembre 2018 et janvier 2019, la compagne de Vincent Cerutti va être dans les prochains jours à la tête de l’émission "TPMP elle refont la télé" sur C8 un vendredi par mois. Ainsi, Hapsatou Sy prendra l’antenne dès le 25 septembre à partir de 18h45 : "Entourée d’une bande 100% féminine, elles mettront à l’honneur les femmes qui ont marqué l’actualité du mois", a fait savoir C8 sur Twitter. Face aux nombreuses réactions des internautes, Hapsatou Sy est sortie de son silence ce mardi 1er septembre dans une vidéo publiée sur son compte Instagram : "Coucou les amis, j’ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis un peu stressée, un peu tendue, j’espère que vous serez là pour me soutenir, comme vous l’êtes à chaque fois. Je suis en direct du plateau qui va accueillir ma nouvelle émission !".

"On va s’éclater"

Hapsatou Sy poursuit : "Mon équipe est là, m’a accompagnée pour découvrir ce magnifique plateau. Je suis très touchée, je suis très émue. On me donne ma chance, il va falloir que je la saisisse". La jeune femme a expliqué que son émission traitera d’actualité : "On va parler de ce qui fait le buzz, autour des femmes, au sujet des femmes, à travers le monde, pas qu’en France, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Bref, on va s’éclater, on va danser, on va faire la fête, du vrai divertissement". Rapidement, Vincent Cerutti a fait part de sa fierté : "Très heureux et vraiment hâte, ça va être tout nouveau tout frais et au top dans le fond et dans la forme".

Par Alexia Felix