Hapsatou Sy dévoile son ventre après grossesse, les internautes la remercient

Hapsatou Sy est l'heureuse maman de deux enfants avec son compagnon Vincent Cerutti qui partage sa vie depuis quatre ans. Sa fille Abbie est née en septembre 2016 tandis que son petit dernier, Isaac a pointé le bout de son nez le 19 novembre 2019. L'ex chroniqueuse d’Ardisson prône le naturel et l'a une nouvelle fois prouvé sur son compte Instagram. Hapsatou Sy qui a déjà prévu son retour à la télévision après avoir quitté C8 est retombée sur un cliché dont elle est particulièrement fière. Cette photo date d'y il a trois ans et l'animatrice y dévoile un petit ventre post-partum, naturel après un accouchement. Par ailleurs, elle a accompagné ce cliché d'un message fort qui dénonce les diktats de la beauté et la pression des réseaux sociaux. Tous les Internautes l'ont d'ailleurs applaudie et elle a redonné un peu d'espoir à toutes les femmes.

"Les réseaux sociaux déforment la réalité"

Hapsatou Sy qui avait révélé que son parcours était un hommage à ses parents, a redonné le sourire à sa communauté. Sur cette photo postée sur Instagram, l’entrepreneuse est radieuse après sa grossesse. Elle a voulu transmettre un message positif : "Je suis tombée sur cette photo et je me suis dit que j’allais la publier. Je venais d’accoucher plus de 3 mois avant de ma petite Abbie et j’avais encore du ventre. Alors je voulais dire que oui, c’est beaucoup plus normal d’avoir du ventre plusieurs mois après avoir donné la vie que d’être plate et sculptée. Les réseaux sociaux déforment la réalité, la normalité et fragilisent les femmes qui pensent qu’elles ne sont pas comme les autres parce qu’elles ont du ventre. Je vous publierai dans les prochains jours mon ventre actuel. On dirait que je n’ai pas accouché. Je ne me prive de rien, je mange et je profite de ce bonheur sans avoir l’obsession de présenter un corps parfait. J’attendrai avant de remettre mes robes et je m’en fiche. J’ai du ventre et c’est mon ventre du bonheur. Je prends soin de moi et je vis !". Une initiative saluée par quelques célébrités comme Cathy Guetta et de nombreuses femmes qui l'ont remerciée !

<

/p>

Par Solène Sab