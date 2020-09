Hapsatou Sy revient sur son départ "difficile" des Terriens du dimanche

Vendredi 25 septembre, Hapsatou Sy prenait les commandes de "TPMP Elles refont la télé". Pour cette grande première sur C8, l’animatrice a rassemblé 410 000 de téléspectateurs, soit 1,8% de part d’audience. Pour la version féminine de "Touche pas à mon poste", produite par Cyril Hanouna et sa société H20 Productions, Hapsatou Sy était accompagnée d’une bande de chroniqueuses, dont Ludivine Rétory, Sandra Sisley, Camille Hispard ou encore Danielle Moreau et Tiffany Bonvoisin. Avant de devenir animatrice sur C8, Hapsatou Sy était chroniqueuse dans "Les Terriens du dimanche", animé par Thierry Ardisson. De retour sur C8 après un départ fracassant suite à un accrochage avec le polémiste Eric Zemmour, Hapsatou Sy a accepté de se livrer dans une interview à "Télé Loisirs".

"Psychologiquement, ça a été très difficile"

La compagne de Vincent Cerutti revient sur sa décision de démissionner, en octobre 2018, du programme de Thierry Ardisson. Elle considère n’avoir pas été assez soutenue par l’ancien animateur de C8. "Après une telle invective d'Éric Zemmour, il n'a rien trouvé de mieux que de m'insulter. Il m'avait recrutée pour mon tempérament cash et ma liberté de ton. Et c'est au final ça qu'il me reprochait ! Je précise que c'est moi qui ai décidé de partir. Ça, il ne l'a pas supporté car, d'habitude, c'est lui qui vire les gens !", confie Hapsatou Sy. Deux ans après, Hapsatou Sy admet avoir "énormément souffert". "Psychologiquement, ça a été très difficile (…) Je ne m'attendais pas à une telle violence", déplore Hapsatou Sy. Si elle estime que Thierry Ardisson n’a pas réagi comme elle l’espérait, l’entrepreneuse confie avoir toujours gardé de bons contacts avec les dirigeants de C8. "Depuis mes ‘soucis’ avec Thierry Ardisson, ils ont toujours cherché quelque chose qui me corresponde", affirme Hapsatou Sy. Désormais aux commandes de "TPMP Elles refont la télé", elle semble avoir trouvé le projet qu’elle attendait !

Par Matilde A.