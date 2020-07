Hapsatou Sy : son énorme coup de gueule contre ceux qui l'accusent de récupération

Après avoir quitté C8, Hapsatou Sy s'est fait plus discrète dans les médias. Mais l'entrepreneuse revient avec un nouveau projet comme elle l'a déclarée dans une vidéo sur son compte Instagram. "Vous me demandez des nouvelles, je n'ai jamais arrêté la télévision", explique Hapsatou Sy. "J'étais sur Canal + Afrique avec mon émission que j'aime tant 'Enquête d'Afrique'", ajoute la jeune entrepreneuse. En ce moment, elle tourne une nouvelle émission dans laquelle elle accompagne des femmes "pour se reconstruire et avancer dans la vie". Le tournage a commencé le 12 juillet.

"Tout cela dure depuis trop longtemps"

Une émission qui visiblement lui vaut une bordée de commentaires injurieux au vu de son coup de gueule publié en story Instagram ce samedi 25 juillet. Hapsatou explose et assène ses quatre vérités à ses détracteurs. "Ces gens qui passent leur temps à écrire sur les réseaux des horreurs te concernant alors qu'ils ne t'ont jamais rencontré. [...] Ils te provoquent pour se créer une petite notoriété, te reprochent de ne rien faire pour l'Afrique mais n'y ont jamais mis les pieds. Te disent que tu es une honte pour la communauté. Mais depuis quand je suis de ta commaunauté ? Connais-tu même le sens de ce mot ? Non.", assène la jeune femme. Mais ce n'est pas fini. Visiblement exaspérée par les critiques, elle enchaine : "Va soutenir les tiens au lieu de rester devant ta télé. [...] Tout cela dure depuis trop longtemps et je n'entends pas me laisser faire. [...] Je prends la parole car quand c'est trop souvent il faut que ça s'arrête." Hapsatou révèle ensuite qu'elle est la cible de critiques car elle est mariée à un blanc (Vincent Cerruti) et qu'on l'accuse de récupération car elle soutient le combat d'Assa Traoré.

"Quand on est bon, c'est parce qu'on a des gens meilleurs autour de soi", affirme la jeune femme dans la vidéo publiée sur Instagram pour présenter son nouveau programme. Une chose est sûre, elle ne doit sûrement pas parler des gens qui lui écrivent ces horreurs !

Par Mélanie C.