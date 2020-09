Hapsatou Sy : Une ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna la rejoint sur C8 (exclu vidéo)

TPMP Elles refont la télé, c’est le nouveau bébé de Cyril Hanouna. Pour cette rentrée 2020, le trublion de C8 a décidé de faire honneur aux femmes en proposant à l’antenne une version 100% féminine de TPMP, tous les derniers vendredis du mois. À la tête de ce programme, l’animateur star de la chaîne a décidé de placer Hapsatou Sy. Un retour sur C8 pour celle qui avait déjà officié dans le Grand 8 de Laurence Ferrari puis dans les Terriens du dimanche de Thierry Ardisson, pas forcément avec le même bonheur. À quelques jours de la grande première, prévue pour le 25 septembre, la future animatrice dévoile jour après jour les noms de ses futures chroniqueuses. Jusque-là, Sandra Sisley, Magali Berdah, Ludivine Retory ou encore Tiffany Bonvoisin ont été annoncées.

Danielle Moreau rejoint Hapsatou Sy

Et ce lundi, c’est au tour d’une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon Poste d’annoncer qu’elle rejoint elle aussi l’équipe de TPMP Elles refont la télé. Invitée de L’Instant de Luxe sur Non Stop People, Danielle Moreau a en effet révélé qu’elle ferait partie de l’aventure. Journaliste sur France Inter puis RTL depuis les années 2000, elle avait rejoint la bande de TPMP en 2017 en tant que spécialiste des médias. Plus rare ces derniers mois à la télévision, Danielle Moreau profite donc de cette nouvelle version 100% féminine de TPMP pour faire un retour au premier plan. Reste désormais à voir si ce nouveau programme produit par Cyril Hanouna et orchestré par Hapsatou Sy saura trouver son public.

