Hapsatou Sy victime d’insultes racistes, elle réplique sur Twitter

Hapsatou Sy reprend du service. Vendredi 25 septembre 2020, la compagne de Vincent Cerutti sera aux commandes du premier numéro de "TPMP Elles refont la télé" sur C8. Chaque dernier vendredi du mois, l’animatrice retrouvera sa bande de chroniqueuses pour mettre à l'honneur "toutes les femmes qui ont fait le buzz et marqué l'actualité du mois" ! D’ailleurs, Hapsatou Sy a révélé ces derniers jours les visages de son émission. À commencer par Sandra Sisley, compagne de l’acteur Tomer Sisley, Tiffany Bonvoisin, co-animatrice de la matinale de M Radio avec Vincent Cerutti, Cyrielle Hariel, journaliste pour BFM TV Business, Camille Hispard et Natacha Campana, toutes deux journalistes. D’autres chroniqueuses, que les téléspectateurs de C8 connaissent bien, complètent cette jolie petite bande : Magali Berdah, Danielle Moreau et Ludivine Rétory.

"Le racisme à l’envers"

Alors que le premier numéro de "TPMP Elles refont la télé" n’a même pas été diffusé, les haters d’Hapsatou Sy sont déjà sur le qui-vive. Comme l’a dévoilé Hapsatou Sy sur son compte Twitter, ce lundi 21 septembre 2020, elle est victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Pour répliquer, l’animatrice et entrepreneuse a décidé de partager un message odieux d’un internaute sur son compte Twitter, sans cacher son identité. "Ton émission ‘TPMP Elles refont la télé’ va faire un bide. Je ne comprends pas Cyril Hanouna, il y a de très bonnes animatrices blanches, il faut qu’il nous ramène une noire. Le racisme à l’envers", peut-on lire dans le message. Pour accompagner la capture d’écran, Hapsatou Sy écrit : "Bonsoir Paris !!! Moi je suis très heureuse".

Bonsoir Paris !!!

Moi je suis très heureuse :) pic.twitter.com/zBv1ThoTrX — Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 21, 2020

Par Matilde A.