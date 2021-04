Helen McCrory : ses derniers mots bouleversants à son mari Damian Lewis

Le monde du cinéma est en deuil après avoir appris ce vendredi 16 avril 2021, la mort de l’actrice Helen McCrory. C’est son mari l’acteur Damian Lewis qui a annoncé la triste nouvelle en prenant la parole sur Twitter. "C’est avec le cœur déchiré que je vous annonce qu’après une héroïque bataille contre le cancer, la magnifique et merveilleuse femme qu’est Helen McCrory est décédée de façon paisible à la maison, entourée des siens. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies" a écrit le comédien qui est aussi le père de ses deux enfants.

Ce dimanche 18 avril 2021, l’acteur connu pour son rôle dans la série "Homeland" a rendu un nouvel hommage à sa défunte épouse dans les colonnes du magazine "The Times". L’occasion pour lui de révéler les mots que l’actrice aperçue dans la saga Harry Potter, avait adressés à sa famille avant de rendre l’âme.

"Je veux que papa ait des petites copines"

Helen Mc Mcrory a ainsi invité ses enfants Manon et Gulliver, à "vivre pleinement, à saisir des opportunités, à vivre des aventures" avant d’inciter son mari à profiter de la vie : "Je veux que papa ait des petites copines, beaucoup de petites copines. Vous devez tous aimer à nouveau, l’amour n’est pas possessif, mais tu sais, Damian, essaie au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu’un" écrivait l’actrice à sa famille il y a quelques jours.

Damian Lewis a ensuite eu quelques mots tendres au sujet de la mère de ses enfants : "Elle a brillé plus fort ces derniers mois que vous ne pouvez l’imaginer, autant que ce que pourrait étinceler l’étoile la plus brillante. Dans la vie aussi, nous avons dû nous élever pour la rencontrer” a-t-il écrit avant de saluer son comportement "héroïque". L’acteur explique notamment que son épouse a trouvé le courage de "normaliser" sa mort en ne montrant aucune peur et aucun "apitoiement sur elle-même" : "Elle nous a seulement armés du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste, parce qu’elle est heureuse. Je suis bouleversé par elle. Elle a été un météore dans notre vie" a-t-il conclu.

Par E.S.