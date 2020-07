Helena Noguerra : quand Nagui évoquait l'étrange passion secrète de l'actrice

Comme souvent durant les vacances d'été, les chaînes de télévision chamboulent leur programmation et misent sur diverses rediffusions. Ce mardi 21 juillet 2020, France 3 a donc décidé de rediffuser les trois premiers épisodes de la saison 1 de la série "Au delà des apparences". Cette série à suspense met en scène une fratrie de quatre enfants. Parmi eux, des jumelles : Manon, une discrète institutrice qui vit dans l'ombre de son village natal des Vosges, et Alexandra, une comédienne qui vit à Paris. La nuit qui précède leurs 40 ans, Manon disparaît...

L'occasion pour Helena Noguerra de réaffirmer ses talents d'actrice puisqu'elle campe le rôle d'Alexandra Verdet. A 51 ans, la petite soeur de la chanteuse Lio est une artiste complète car en plus d'exceller dans la comédie, elle est également réalisatrice, chanteuse et auteure.

Si à plusieurs reprises, la comédienne s'est livrée sur son enfance difficile, elle a, il y a quelques années, été épinglée pour son étrange passion, légèrement voyeuriste.

Une étrange passion racontée par Nagui

En février 2017, la jolie brune avait en effet signé une apparition remarquée sur France Inter pour assurer la promotion de son roman intitulé "Ciao Amore". En pleine interview, la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi avait alors choisi de revenir sur quelques détails de la vie d'Helena Noguerra... et lui avait fait écouter le générique de l'émission "Recherche appartement ou maison" animée par Stéphane Plaza sur M6. Nagui avait alors pris la parole pour expliquer la passion de l'actrice : "C'est une grande malade !" avait-il lancé avant d'expliquer que l'actrice a pour habitude de visiter toutes sortes d'appartements, pour voir chez les gens" dans le but "de rêver !". Et la principale intéressée de compléter : "J'appelais des agences à Montmartre pour voir des choses très grandes et très chères ! Je préfère quand c'était meublé, comme ça on voyait un peu comment les gens vivaient.". Une passion qui a dû prendre fin quand les agents immobilliers ont commencé à la reconnaître...

Par E.S.