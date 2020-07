Helena Noguerra : Qui est son ex très célèbre ?

Pendant une dizaine d’années, Helena Noguerra a partagé la vie de Philippe Katerine. "On a fait un stage pendant dix ans. En fait, je suis devenue le chanteur underground aimé par les Inrocks et lui la chanteuse à paillettes alors que je postulais à devenir la chanteuse à paillettes populaire et que lui était aimé des Inrocks dans la marge et underground. Nous avons échangé nos personnalités, nous nous sommes mélangés. Mais c’est très bien comme ça", déclarait l’actrice dans l’émission "On n’est pas couché" en mars 2019. "J’ai appris beaucoup de choses avec lui et vice-versa. Il va te remettre en ordre des a priori sur ce que le monde doit être", déclarait encore la petite sœur de la chanteuse Lio à propos de Philippe Katerine dans les colonnes de Gala en janvier 2019. Depuis, les deux artistes ont refait leur vie. L’interprète de "J’adore" est le compagnon de Julie Depardieu depuis 2011. Le couple a eu deux petits garçons. Helena Noguerra a de son côté partagé la vie du cinéaste belge Fabrice du Welz pendant quatre ans.

L’actrice est célibataire actuellement

En janvier 2019, toujours auprès de nos confrères de Gala, elle révélait être célibataire. "Je suis Calamity Jane. Je vais seule dans le désert pour ne pas être confrontée à ça, à la tyrannie du couple et à la famille", indiquait Helena Noguerra dans "On n’est pas couché". L’actrice peut toutefois compter sur la présence de son fils Tanel Derard, 28 ans, musicien et mannequin. "J’avais un pote très longtemps, mais bon, c’est un monsieur maintenant, c’est terminé. Je fais de nouveau cavalier seul. Il a 28 ans bientôt donc il s’en fout un peu de sa mère. Il vient me voir le dimanche poliment", déclarait l’actrice toujours dans l’émission de Laurent Ruquier sur France 2.

Helena Noguerra est à retrouver ce mardi 28 juillet sur France 3 dans la série "Au-delà des apparences".

