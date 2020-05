Hélène Darroze contaminée par le coronavirus, elle raconte ce qu'elle a traversé

Le 13 mai dernier, dans une interview exclusive qu'elle a accordée à Paris Match, Hélène Darroze révélait avoir contracté le coronavirus, cette maladie qui a plongé le monde dans une crise sanitaire sans précédent. "J'étais hors service, incapable de bouger. Ça m'a calmée ! (...) Il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre" confiait-elle. Et de poursuivre : "Je n'ai jamais autant pensé à ma vie d'avant, à mes parents, mes grands-parents, j'ai refait plein de recettes de mes grands-mères".

Dans ce même entretien, Hélène Darroze révélait être endettée "jusqu'au cou". "En plus de ma banque, sept copains ont investi avec moi. Donc j'ai une double responsabilité, car ce sont des amis, des clients, ni financiers, ni fonds d'investissements", disait-elle. Face à la crise, la cheffe a pu compter sur le soutien de son amie, Laeticia Hallyday. Dans sa story Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a adressé à Jean-François Piège et à elle un message plein d'espoir. "Soutien inconditionnel. On vous aime Hélène Darroze et Jean-François Piège. On a hâte de vous retrouver".

Mal de gorge, gros rhumatismes

Hélène Darroze n'en a pas fini avec le coronavirus. Sur le plateau de "Clique", l'émission présentée par Mouloud Achour sur Canal+ - la jurée de "Top Chef" a délivré un message fort aux Français. "Protégez-vous. Sincèrement, ce n'est pas marrant, ce n'est pas une simple grippe. C'est quelque chose qui met vraiment à plat et qui peut avoir des conséquences", a-t-elle dit. Guérie, Hélène Darroze a raconté ce qu'elle a traversé pendant la maladie. "Il y a deux jours, j'étais encore au lit (...) Je me demande sincèrement jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand je vais être fatiguée comme ça".

Et de poursuivre : "Au tout début, je me suis réveillée à 4h du matin avec un mal de tête qui a duré 3 jours. Je suis restée dans un état semi-comateux (...) Je peux vous dire que je n'ai jamais eu mal à la tête comme ça de ma vie. Je n'ai pas pu me lever, à peine pour aller aux toilettes, mais je ne pouvais pas me laver. Je ne pouvais pas boire et je remuais la tête sur l'oreiller tellement j'avais mal. Il y a eu ces 3 jours et du jour au lendemain, ça y est, vous avez une patate, c'est incroyable (...) Et puis, ça va bien pendant 2 ou 3 jours et bam ! Ça revient. Pas aussi fort qu'avant, mais avec une fatigue incroyable, un mal de gorge qui revient, avec de sortes de gros rhumatismes. À une période, je ne pouvais plus plier les mains".

Le témoignage de la chef étoilée Hélène Darroze victime du Covid-19 dans #CLIQUE à 20h25 en clair sur @canalplus. pic.twitter.com/N0dOErBjJy — CLIQUE, 20h25 en clair sur C+ (@cliquetv) May 26, 2020

