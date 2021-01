Hélène Darroze obtient trois étoiles au Guide Michelin et réalise un exploit

Depuis plus de douze ans maintenant, Hélène Darroze partage sa vie entre la France et le Royaume-Uni. En 2008, la jurée de "Top Chef" a pris la tête des cuisines de The Connaught, hôtel 5 étoiles situé dans le chic quartier de Mayfair. En seulement quelques mois, Hélène Darroze décroche une première étoile avant d’en remporter une deuxième en 2011. Dix ans plus tard, Hélène Darroze vient d’en décrocher une troisième par le Guide Michelin britannique qui salue la façon dont l’établissement a réussi à se "réinventer" depuis l’arrivée d’Hélène Darroze derrière les fourneaux.

"Je suis si honorée"

Sur son site, le Guide Michelin félicite la cheffe d’avoir ajouté une "touche de féminité" à la salle de service et y avoir instauré une "ambiance moins formelle, considérablement plus chaleureuse et plus relaxante". Hélène Darroze a réagi à cette nouvelle récompense sur son compte Instagram : "Je suis si honorée et si heureuse d'avoir 3 étoiles au Guide Michelin (…) Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer à quel point je suis fière de mon équipe". Pour Hélène Darroze, l’année 2021 commence sur les chapeaux de roues. D’autant plus que seuls six autres restaurants peuvent se targuer d'avoir autant d'étoiles en Angleterre. Et en plus d’avoir décroché une troisième étoile outre-Manche, la cheffe cuisinière a obtenu une deuxième étoile par le Guide Michelin français pour son restaurant parisien Marsan. Si Hélène Darroze s’est vue récompenser par l’édition française du guide culinaire, d’autres n’ont pas connu le même sort. On peut notamment citer Jean-François Piège, ancien juré de "Top Chef" sur M6, dont l’établissement La Poule au pot a perdu une étoile.

Par Matilde A.