Hélène Darroze se confie sur ses problèmes financiers

Depuis le 11 mai, les Français retrouvent un semblant de liberté. Les commerces, coiffeurs, marchés rouvrent petit à petit. Ce qui n'est pas le cas des restaurants et des bars. Ces derniers ne peuvent toujours pas accueillir de public, et cette situation en désole plus d'un. En effet, le gouvernement n'a toujours pas donné de date d'ouverture, ce qui ne manque pas d'inquiéter les professionnels.

En effet, certains se retrouvent vivement touchés par la crise du coronavirus, et ne savent même pas s'ils pourront rouvrir un jour. Philippe Etchebest était déjà monté au créneau en poussant un violent coup de gueule il y a quelques jours. Invité dans l'émission Punchline, le chef emblématique de M6 s'est exprimé "Il y a des drames qui sont là, il y a deux restaurateurs qui se sont suicidés, et j'espère que ça va s'arrêter là, l'épidémie elle a fait des drames, mais ce n'est pas fini, il va y en avoir derrière si on ne fait rien maintenant pour nous maintenir en survie".

hélène darroze inquiète pour l'avenir de son restaurant

Et ce mercredi 13 mai, c'est Hélène Darroze qui fait des révélations dans les colonnes de Paris Match. La cheffe étoile craint de devoir mettre la clef sous la porte, notamment avec son dernier restaurant, Jòia, ouvert depuis quelques semaines. Elle confie tout d'abord être endettée "jusqu'au cou". La jurée de Top Chef ajoute ensuite "En plus de ma banque, sept copains ont investi avec moi. Donc j'ai une double responsabilité, car ce sont des amis, des clients, des financiers, ni fonds d'investissement. Pour survivre, on a été obligés de prendre le PGE, le prêt garanti par l'État ; et je vais faire deux fois moins de chiffre d'affaires". La marraine de Joy Hallyday espère que les clients seront au rendez-vous lors de la réouverture de peur d'une "hécatombe de chômeurs et de faillites".

Par J.F.