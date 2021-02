Hélène Darroze : Ses propos sur le sexisme dans Top Chef étonnent

Ce lundi 8 février, les quatre membres du jury de “Top Chef" étaient présents sur le plateau de "Quotidien". Si la saison 12 de l'émission culinaire de M6 est très attendue par les fans et débarquera ce mercredi 10 février, Hélène Darroze a suscité quelques réactions suite à ses propos bien tranchés et jugés "sexistes" par de nombreux internautes. Alors que sa brigade a remporté la saison 11 de "Top Chef", grâce à la victoire de David, la cheffe a évoqué le sexisme dans le milieu de la cuisine. Face à Yann Barthès, Hélène Darroze a d'abord abordé les différents styles de cuisine entre les femmes et les hommes et pour elle, ces derniers sont davantage dans la démonstration. Un point de vue rapidement contredit par ses trois collègues masculins. La suite de ses propos n'a pas non plus été du goût des internautes.

"on a des choix à faire"

Yann Barthès a évoqué le casting de cette saison 12 de "Top Chef" et s'est interrogé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Onze hommes concourent contre quatre femmes : "C’est aussi parce qu'à un moment donné, quand on est une femme, on a des choix à faire. Moi, j’ai été maman, j’avais 40 ans et être maman avant aurait été assez difficile ou alors je l’aurais mal été, je pense" lui a alors répondu Hélène Darroze, "Depuis toujours, je n’ai jamais eu de problème, je n’ai jamais senti de machisme ni de misogynie. Je suis peut-être très chanceuse, mais ça n’empêche qu’à un moment donné, on a des choix à faire parce que c’est encore et toujours la femme qui donne le bain, c’est elle qui raconte l’histoire, c’est elle qui fait à manger, qui tient la maison, même si ça évolue...". Des propos que Paul Pairet a tenu à contredire : "Je ne suis pas d’accord, ça évolue quand même beaucoup".

Cependant, la cheffe de l'émission phare de M6 n'a pas voulu lâcher le morceau : "Il y a des femmes qui, même si elles sont très douées, ont raccroché parce qu’elles ont préféré privilégier leur vie de famille, et moi je respecte tout à fait cela aussi. Mais il y a un choix à faire, beaucoup plus chez la femme que chez l’homme". Une opinion qui a étonné Michel Sarran, Paul Pairet et Philippe Etchebest et choqué les internautes.

en tant qu’étudiante en école culinaire je suis choquée par les mensonges qui sortent de la bouche d’@HeleneDarroze. #jedisnonchef — Sar (@sarahttrape) February 8, 2021

Grande définition de féminisme par @HeleneDarroze : « si peu de femmes se lance dans le milieu de la cuisine c’est parce qu’elles doivent fonder une famille et s’occuper de la maison ». Bienvenue en 1928 ! #quotidien #topchef #feminism — Patate chaude (@hot_potato_65) February 8, 2021

Ça va @HeleneDarroze on s’occupe pas des gosses ? Je rêve. — Adrien (@thekoowie) February 8, 2021

Hélène Darroze en 2021: si les femmes n'osent pas se lancer dans la cuisine pro, c'est parce que il faut faire des choix, élever les enfants, rester au foyer + les femmes et les hommes ne cuisinent pas pareils car selon elle

identité de genre = style culinaire #Quotidien — lwi (@yOungOddity) February 8, 2021

Par Solène Sab