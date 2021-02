Hélène de Fougerolles : après ses confidences sur sa fille autiste, elle remercie ses fans

Son témoignage a vivement ému la Toile. Ce dimanche 14 février 2021, Hélène de Fougerolles s’est confiée à Audrey Crespo-Mara sur sa fille Shana, atteinte d’autisme. À l’occasion de la sortie de son livre "T'inquiète pas, maman, ça va aller", à paraître le 24 février prochain, "Sept à Huit" lui a consacré le "Portrait de la semaine". Un témoignage bouleversant au cours duquel l’actrice a fondu en larmes plus d’une fois. "Il y a quinze ans, il n’y avait pas d’entre-deux, de diagnostic possible, l’enfant était soit handicapé mental, soit il allait bien. On a fait des tests sanguins, des radios des os, des tests génétiques, des IRM, mis des électrodes pour voir le fonctionnement de son cerveau, mais personne ne pouvait mettre de mot sur ce qu’elle avait", a-t-elle déploré. Ce n’est que lorsque sa fille est âgée de 5 ans, qu’un pédopsychiatre parisien nomme le trouble de sa fille.

"Il me dit que si un enfant ne verbalise pas à l’âge de cinq ans, il ne parlera certainement jamais, qu’elle risque d’être psychotique, schizophrène à l’adolescence. Balancer ça si froidement à ses parents, droit dans les yeux, c’est faire preuve d’aucune psychologie. Il me dit qu’elle est 'foutue', devant la petite, qui comprend. Ce n’est pas un légume. Pendant tous les rendez-vous, elle me regarde, me tient la main et me console". Pire encore, on remet la faute sur elle : "Il y avait une théorie sur l’autisme, qu’on ne met plus en avant depuis trois ans, qui dit que l’origine de ça était la maltraitance, principalement maternelle. On me disait que j’en faisais trop, j’étais une vraie maman poule, j’allais au-devant de ses désirs, on me disait que j’en avais trop fait, je ne l’avais pas assez frustrée et que sa différence, son trouble venait sûrement de là. Ce n’est pas facile à accepter et ce n’est pas acceptable".

Hélène de Fougerolles donne des nouvelles de sa fille

Celle qui décrit sa fille comme "quelqu’un de très lumineux, de très gentil", a encore du mal avec certains mots comme "le handicap mental". "Ils ne passent pas parce que pour moi, ma fille n’est pas handicapée ou déficiente mentale. Elle est différente, particulière, c’est quelque chose que je n’arrive pas à encaisser. Je trouve que c’est réducteur de dire handicapé ou déficient mental. On ne parle pas de la magnifique intelligence émotionnelle, l’empathie, la gentillesse, la bonté, le cœur de ces personnes-là", a déclaré Hélène de Fougerolles.

À la suite de ses confidences, la comédienne s’est emparée d’Instagram pour remercier les téléspectateurs pour leur soutien. "MERCI! Mille fois ! Pour votre soutien, pour vos mots, plein de gentillesse, de bienveillance et d’amour !", a-t-elle commencé par écrire en légende d’une photo sur laquelle est inscrit "Merci". Avant de poursuivre : "J’ai été terrifiée par cette nouvelle exposition mais finalement elle m’a apportée un sentiment de libération et un flot d’amour absolu ! (Merci a 'Sept à Huit' et Audrey Crespo-Mara) C’était la plus belle Saint-Valentin de ma vie !". Elle a poursuivi en donnant des nouvelles de sa fille : "Sachez que nous allons très bien aujourd’hui avec Shana! (Le plus dur est derrière nous!) le présent est délicieux et l’avenir nous sourit !!! Et puis ‘tout est juste et parfait’. Et vive la vie et ses défis !". Un message que ses followers ont commenté avec de nombreux cœurs.

Par C.F.