Hélène de Fougerolles : cette relation particulière qu'elle entretient avec Tomer Sisley

Cela fait quelques années maintenant que TF1 diffuse la série "Balthazar'. Une création originale qui raconte l'histoire de Raphaël incarné par Tomer Sisley, un médecin légiste qui arrive à faire parler les morts comme personne. Grâce à ce don, il va devenir le co-équipier du commandant de police Hélène Bach, jouée par Hélène de Fougerolles, dans l'espoir de réussir à résoudre les histoires criminelles les plus complexes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série cartonne. TF1 diffuse ce jeudi soir le premier épisode de la troisième saison. Chaque diffusion rassemble environ sept millions de téléspectateurs. Le secret ? Un scénario plutôt original et un duo d'acteurs qui fonctionne.

"une véritable alchimie entre nous"

Hélène de Fougerolles et Tomer Sisley ont une certaine alchimie à l'écran qui se ressent. À l'occasion de la diffusion de cette troisième saison, l'actrice s'est confiée dans les colonnes de Ouest-France et est revenue sur sa relation particulière avec son compagnon de jeu : "La première saison, on se renifle ; la deuxième, on tombe amoureux ; la troisième est… explosive ! Elle m’a épuisée émotionnellement. J’ai beaucoup de matière à exprimer en tant qu’actrice. J’aime les non-dits, le sous-texte. Ce jeu d’attraction entre chien et chat, ces deux personnes qui se détestent et se tournent autour, qui sont aimantées, ça nous ressemble" assure la mère de famille.

Avant de conclure : "Nous ne nous comprenons pas toujours vraiment avec Tomer, nous ne travaillons pas de la même façon, mais il y a beaucoup d’admiration de ma part pour lui et une véritable alchimie entre nous."

Par J.F.