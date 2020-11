Hélène de Fougerolles : comment l'hypnose l'a sauvé de la paranoïa

C'est un succès depuis le début de sa diffusion. La série "Balthazar" cartonne sur TF1 à chaque fois qu'elle est diffusée. Et pour preuve, elle en est aujourd'hui à sa troisième saison. Dans cette dernière on retrouve en protagonistes Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles. Et à l'occasion de la diffusion de cette nouvelle saison, l'actrice s'est confiée à Gala en juillet dernier. Elle est tout d'abord revenue sur cette période assez particulière de crise sanitaire : "Je prévois un début d'installation en septembre, et une installation complète à partir de janvier prochain dans le Sud. Entre Aix-en-Provence et Avignon". Un déménagement qu'elle aborde avec beaucoup de sérénité : "se réveiller le matin avec le chant des cigales, prendre son café dehors en petites bretelles toute l'année ou presque, plonger dans la Méditerranée..."

"j'étais très mal"

Mais cette sérénité, Hélène de Fougerolles l'a doit à l'hypnose. En effet, pour soigner ses crises de paranoïa, une amie lui a confié d'essayer cette méthode. "Je l'ai d'abord expérimentée. Il y a cinq ou six ans, j'ai fait une dépression qui s'est manifestée par d'énormes crises de paranoïa. Au point de ne plus pouvoir prendre le métro ou sortir. On me proposait des traitements chimiques. J'ai refusé. Mais j'étais très mal. Une amie m'a conseillé l'hypnose. En cinq séances, la personne m'a sauvé la vie."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela lui a fait énormément de bien puisque la compagne de jeu de Tomer Sisley aborde les choses beaucoup plus sereinement maintenant : "La foi que j'ai se traduit par la certitude que le monde est une vaste conspiration pour mon bonheur personnel, et celui de chacun d'entre nous. Il suffit d'envisager les choses en se disant que tout est parfait, que tout doit être comme c'est".

Par J.F.