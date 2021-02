Hélène de Fougerolles contredite par Eric Cohen alors qu'elle évoque sa fille autiste

Ce mardi 23 février 2021, Hélène de Fougerolles s’est confiée à Anne-Elisabeth Lemoine. Invitée dans "C à vous", la comédienne est à nouveau revenue sur l’autisme de sa fille Sasha, diagnostiqué à l’âge de 3 ans. "On m'a beaucoup culpabilisée parce qu'ils pensaient que c'était une carence affective et plutôt maternelle. On m'a dit ça pendant quinze ans", a-t-elle commencé par déplorer. "Je disais : 'Mais je fais pas de carence maternelle, [...] elle était tout le temps sur moi, je l'embrassais'... bah voilà on me disait 'vous faites pire, vous faites le contraire, vous êtes en train de la bousiller’", a poursuivi Hélène de Fougerolles.

Visiblement peu convaincu par l’explication de l’invitée du jour, Eric Cohen l’a interrompue en soulignant que la théorie avancée par les spécialistes était désormais dépassée. Soutenue par l’animatrice, elle s’est défendue : "On le dit beaucoup, à beaucoup de mamans". Ce à quoi, Anne-Elisabeth Lemoine a ajouté : "Oui, mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'aux écoles, et c'est le genre de reproche que l'on fait aux mamans lors des réunions parents-profs".

Hélène de Fougerolles consolée par sa fille

Hélène de Fougerolles a regretté les propos "réducteurs" à l'encontre de sa fille, bientôt âgée de 18 ans. "On ne va parler que des problèmes, que de ce qui ne va pas et on ne voit pas la beauté de ces personnes là. Ce sont des enfants, mais ma fille commence à être grande. Elle est super". Avant de poursuivre : "C'est très difficile pour les parents de devoir encaisser certaines façons de faire des paroles, c'est nos enfants, c'est hyper dur (...). Le plus difficile c'est qu'elle a tout entendu, mais elle encaisse beaucoup mieux que moi. C'est souvent elle qui me console. Ces personnes n'ont pas fait ça par pure méchanceté, mais sûrement par maladresse, par manque d'empathie, par manque de bienveillance. Il y a peut-être maintenant une autre façon de faire".

HFougerolles se confie sur l’autisme de sa fille : « En tant que maman, on m’a beaucoup culpabilisé ! »#CàVous pic.twitter.com/GTbnQhKuKI C à vous (@cavousf5) February 23, 2021

Par C.F.