Hélène de Fougerolles : en larmes, elle se confie sur l'autisme de sa fille Shana

En décembre dernier, Hélène de Fougerolles annonçait son départ de la série Balthazar. Deux mois après cette triste révélation pour les fans de la série, l’actrice de 47 ans signait son retour sur TF1 puisqu’elle faisait l’objet du portrait de la semaine de l’émission "Sept à Huit". Au cours de cette interview à cœur ouvert, la comédienne s’est confiée sur sa fille unique, Shana, fruit de son amour avec le producteur Eric Hubert, née autiste en 2003.

"Il y a 15 ans, il n’y a pas de diagnostic possible parce que, soit un enfant est handicapé mental, soit un enfant va bien. Mais il n’y a pas d’entre-deux, raconte l’actrice. Là, on commence à nous dire qu’il y a un gros problème, mais ils ne savent pas ce que c’est." a raconté l’actrice qui a évoqué la difficulté pour les médecins, d’établir un diagnostic.

"Je trouve que c’est réducteur de dire handicapé mental"

Quand Shana grandit, l’actrice se retrouve forcée de la placer dans un établissement spécialisé : "On n’a pas d’autre alternative que de la mettre dans un hôpital de jour, c’est un institut médical pour toutes les particularités qui sont liées à ce qu’ils appellent le handicap mental. Ça aussi, c’est un mot qui est difficile. Il y a certains mots comme ça qui ne passent pas, qui ne passent pas encore aujourd’hui" a-t-elle ajouté.

L’actrice refuse aujourd’hui de qualifier sa fille de 18 ans, de déficiente mentale : "Elle est différente, elle est particulière. Et c’est vrai que c’est quelque chose que je n’arrive pas à encaisser. Je trouve que c’est réducteur de dire handicapé mental ou déficient mental. On ne parle pas de la magnifique intelligence émotionnelle, l’empathie, la gentillesse, la bonté, le cœur de ces personnes-là, et de conclure, elle n’est pas handicapée mentale, elle est différente, elle est géniale, vraiment. Ils ne le voient pas, c’est leur problème.". Un témoignage poignant qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.



En exclusivité, @HFougerolles parle de #Shana, sa fille unique, née autiste.



Après le choc de l’annonce et au moins dix ans d’une culpabilité secrète, elle a appris à accepter la différence de son enfant.



"Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/k7J8LHcTnq — Sept à Huit (@7a8) February 14, 2021

Par E.S.