Hélène de Fougerolles fait des révélations sur Tomer Sisley, leurs personnages et ses projets

C’est la série évenement de TF1. Depuis le 12 novembre 2020, les téléspectateurs découvre la suite des aventures du médecin légiste peu commun de Balthazar, incarné par Tomer Sisley. À ses côtés, Hélène de Fougerolles prend les traits d'une capitaine de gendarmerie. À l’occasion d’un entretien accordé à Télé-Loisirs, la comédienne s’est confiée sur cette nouvelle salve d’épisodes et notamment les scènes qu’elle redoute le plus de tourner.

"Les cascades, ce n'est toujours pas mon truc. Je me mets à pleurer dès qu'il y a une scène d’action", a-t-elle expliqué. Si à l’écran leurs personnages respectifs ont beaucoup évolué et semblent "très différents", derrière la caméra, Hélène de Fougerolles ne cache pas son admiration pour l’acteur : "Entre Tomer et moi, il existe un réel respect et une admiration réciproque. Je trouve que Tomer est époustouflant en tant que comédien. Humainement, il m'impressionne, par ce qu'il est, par son assurance.. Alors que je suis le doute et la vulnérabilité".

Hélène de Fougerolles se confie sur son personnage et ses prochains projets



Quant à leurs personnages : "Dans la première saison, Balthazar et Hélène se reniflaient, dans la deuxième, ils tombaient amoureux, et dans la troisième, c’est une explosion des sentiments" et ce alors que "Balthazar vit des choses qui ne sont pas compatibles avec le bien-être d’Hélène. Même si elle essaie de garder la tête haute, elle est déstabilisée par cette situation, qui la déborde".

Enfin, la comédienne qui a choisi le polyamour a expliqué qu’à travers son personne "ce sont des parts de moi qui s’expriment". "Il est parfois arrivé que pendant une scène d'interrogatoire, je me mette à pleurer parce que la personne en face était en larmes. Heureusement, cela a été coupé au montage". Lorsqu’elle ne tourne pas "Balthazar", Hélène de Fougerolles planche sur ses autres projets. Après avoir tourné "Mention particulière 2", elle a sortira en kanvier 2021 son premier "certainement" dernier livre autobiographique : "Cela a été un véritable chemin, mais j'en suis fière".

Par C.F.