Hélène de Fougerolles mal à l'aise avec Tomer Sisley, elle s'explique

Après avoir révélé à Paris Match être dans une relation "polyamoureuse", Hélène de Fougerolles débarque sur TF1 ce lundi 31 août dans un téléfilm baptisé "Trop jeune pour moi". Pour ce projet, elle a collaboré avec Arielle Dombasle, qui joue sa mère. Dans un entretien à Télé 7 Jours, elle s'est confiée sur leur collaboration. "C'est une femme extraordinaire, qui mérite d'être connue. L'idée de l'avoir choisie pour ce rôle est très judicieuse, car elle apporte une lumière, de la couleur et de la folie au personnage de Jeanne, qui n'est pas seulement une acharnée de yoga, mais une femme éprise de liberté, poussant sa fille à sortir de son carcan. Il faut vivre et vibrer : voilà l'un des messages importants que le téléfilm transmet", a-t-elle dit.

Dans cette fiction, le personnage d'Hélène de Fougerolles tombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle prénommé Théo, incarné à l'écran par Loyan Pons de Vier. Nos confrères ont voulu savoir si les scènes intimes ont été difficiles à tourner pour elle. "Beaucoup de choses sont entrées en ligne de compte par rapport à ça. J'avais l'impression que c'était plus facile pour moi que pour lui, car j'ai l'âge de sa mère. En tout cas, je suis heureuse d'avoir fait ce film à cette époque de ma vie. Je ne suis pas sûre de réitérer l'expérience".

"Il est inabordable"

En plus de ce projet, Hélène de Fougerolles a démarré le tournage de la saison 3 de "Balthazar". Depuis 2018, elle incarne la policière Hélène Bach aux côtés de Tomer Sisley. Face à Nikos Aliagas, elle s'est confiée dans le numéro du 29 août de "50 minutes inside". L'occasion pour elle d'en dire plus sur sa collaboration avec l'acteur. Et autant dire que tout n'est pas rose. "C'est une rencontre assez incroyable, parce qu'on est extrêmement différents. Tomer Sisley est difficile d'accès, je trouve. Et moi, je suis totalement dans l'émotion, je suis assez impudique. Au début, la première année, c'était chien et chat. Peut-être qu'on avait du mal à se supporter parce qu'on ne se comprenait pas. Je le regardais et je me disais : 'Ouah, quand même'. Et lui, je pense que je l'insupportais".

Malgré cette distance, leur collaboration à l'écran porte ses fruits. "Il y a quand même ce truc qui se fait à l'image. Dès qu'on dit action, je suis folle amoureuse de Balthazar. Et dès qu'on dit couper, on n'a pas grand-chose en commun", a-t-elle poursuivi. Et de préciser : "On se respecte. Parce que c'est un acteur incroyable, c'est un réalisateur incroyable, qui est fin, intelligent. Mais à côté de ça, il est inabordable. Je ne vais pas lui taper dans le dos en lui disant : 'Eh, ça va toi aujourd'hui ?' Je n'ai pas un rapport normal avec lui. Et je crois que c'est une des seules personnes avec qui ça m'arrive. Je ne suis pas à l'aise".

Par Non Stop People TV