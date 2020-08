Hélène de Fougerolles "polyamoureuse" : ses confidences sur sa vie sentimentale

Ce lundi 31 août, les téléspectateurs vont retrouver Hélène de Fougerolles dans le téléfilm "Trop jeune pour moi" sur TF1. Dans le rôle de l’héroïne, la comédienne y incarne une femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme ayant 20 ans de moins qu'elle. A cette occasion, Hélène de Fougerolles s'est confiée sur sa vie amoureuse dans Paris Match en faisant une étonnante révélation. La comédienne a expliqué être pansexuelle et ne pas "mettre d'âge ni de sexe sur les gens qui l'intéressent". Après avoir été mariée au producteur Éric Hubert, avec qui elle a eu une fille, et eu une relation avec Antoine Arnault puis Marc Simoncini, elle a confié être aujourd’hui dans une relation "polyamoureuse".

"Le polyamour a changé ma vie"

"Ce n’est pas de l’attraction sexuelle, car ce n’est pas le sexe qui m’anime, c’est de l’amour et de l’échange possibles avec plusieurs personnes", a-t-elle expliqué sur sa vision de l'amour. "J’ai plusieurs compagnons. Et je suis ravie qu’ils puissent aussi vivre ça de leur côté", a poursuivi Hélène de Fougerolles qui vit de cette manière depuis "six mois". Après avoir quitté son ancien compagnon à cause d'une "relation à distance", la comédienne a ensuite renoué avec lui lorsqu'elle a "découvert cette nouvelle philosophie de vie". "Je l’ai rappelé pour lui proposer de reprendre notre relation avec cette nouvelle manière de vivre, il a accepté, puis j’ai rencontré un nouvel amoureux, je lui ai demandé si cette manière de vivre l’amour pouvait l’intéresser”, a-t-elle raconté. Heureuse en vivant ainsi sans "jalousie", Hélène de Fougerolles assure que "le polyamour a changé [sa] vie". "Et je peux aussi vivre d’autres histoires avec des hommes et des femmes. Il n’y a pas encore de femmes, mais j’adorerais", a ajouté la comédienne profitant de sa liberté.

Par Marie Merlet