Hélène de Fougerolles : pourquoi elle ne participera pas à la saison 4 de Balthazar

Depuis de nombreuses années maintenant, TF1 diffuse la série Balthazar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès est au rendez-vous. Chaque diffusion rassemble plusieurs millions de téléspectateurs. C'est donc tout naturellement que la chaîne a décidé d'enchaîner sur une quatrième saison.

Ce jeudi 17 décembre, les téléspectateurs ont donc découvert les deux derniers épisodes de la saison 3. Et ils ont été riches en émotion ! Un final qui n'a pas laissé les fans insensibles qui ont commenté en masse ce retournement de situation exceptionnel et inattendu. En effet, ils ont découvert que le tueur de Lise, la femme de Balthazar, incarné par Tomer Sisley était en réalité Maya, la jeune femme que ce dernier a décidé d'épouser. Dans la dernière scène, Maya tranche la carotide de son mari face à Hélène, impuissante.

Un départ inattendu

Une scène qui a bouleversé les téléspectateurs : "Oui, bonjour, j’aimerais signaler un dégât des eaux sur la région brestoise. Des torrents de larmes, a priori...#Balthazar", "Mon état devant #Balthazar il y a une saison 4 il ne peut pas être mort !", "J'ai le cœur brisé #Balthazar".

Mais en plus de ce terrible final, les fans ont dû faire face à une autre nouvelle. Quelques minutes après la diffusion, Hélène de Fougerolles a posté un message sur son compte Instagram. Elle annonce qu'elle ne fera pas partie de la saison 4.

"La saison 3 de Balthazar est finie ! C’est aussi la fin d’une merveilleuse aventure pour moi JE NE PARTICIPERAI PAS A LA SAISON 4 (on ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment ça aurait fini par vous lasser). Autres histoires ! Autres aventures professionnelles et personnelles pour moi aussi ! Je suis infiniment reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à cette série et à ce succès. Merci TF1".

Par J.F.