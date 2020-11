Hélène de Fougerolles : pourquoi la comédienne a choisi le polyamour

La saison 3 de Balthazar se poursuit ce jeudi 26 novembre sur TF1. Mais un changement de programmation débute à partir de cette date avec la diffusion d'un seul épisode inédit au lieu de deux. Les aventures du médecin légiste et de la capitaine Hélène Bach vont ainsi se poursuivre jusqu'au 17 décembre avec la diffusion du final. Avec Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles forme un duo qui dévoile de plus en plus ses sentiments. De son côté, la comédienne assume pleinement sa vie amoureuse. Hélène de Fougerolles a choisi de vivre une relation "polyamoureuse". "J’ai plusieurs compagnons. Et je suis ravie qu’ils puissent aussi vivre ça de leur côté", a-t-elle confié dans une interview pour Paris Match en août dernier.

La comédienne a trouvé une nouvelle liberté

En relation avec plusieurs amants au même moment, Hélène de Fougerolles a trouvé des avantages à ce choix de vie. Car au sujet du couple exclusif, la comédienne a constaté : "Vous mettez toutes vos attentes sur la même personne qui, la pauvre, doit rentrer dans toutes les cases". "Et vous devez remplir toutes ses cases en retour. C'est très compliqué", a-t-elle ajouté au micro d'Europe 1 le 12 novembre. Avec le polyamour, Hélène de Fougerolles a ainsi trouvé une liberté : "Quand vous vous dites 'J'aime cette personne pour telles raisons, et cette autre personne pour telles autres raisons', vous ouvrez le champ des possibles". "C'est ce que j'aime dans le polyamour : on aime quelqu'un pour ce qu'il nous apporte, pas parce qu'il nous appartient", a-t-elle confié tandis que ses amants ont aussi eux-mêmes "d'autres amoureuses".

Par Marie Merlet