Hélène de Fougerolles : ses nouvelles confidences sur sa fille atteinte d’autisme

Dimanche 14 février 2021, Hélène de Fougerolles était l’invitée du Portrait de la semaine dans "Sept à Huit" sur TF1. Une interview douloureuse pour l’actrice, qui a un moment regretté de l’avoir acceptée, au cours de laquelle elle n’a su contenir ses larmes en évoquant la maladie de sa fille. Shana, fruit de son amour avec le producteur Eric Hubert, est atteinte d’autisme. Une maladie que les médecins ont eu du mal à diagnostiquer. "Il y a 15 ans, il n’y a pas de diagnostic possible parce que, soit un enfant est handicapé mental, soit un enfant va bien. Mais il n’y a pas d’entre-deux. Là, on commence à nous dire qu’il y a un gros problème, mais ils ne savent pas ce que c’est", expliquait l’actrice.

"Je devais arrêter de me sentir coupable de l’état de mon enfant"

À l’occasion de la sortie de son livre "T’inquiète pas, maman, ça va aller", disponible le 24 février 2021 et publié aux éditions Fayard, Hélène de Fougerolles a accepté de se livrer une nouvelle fois à coeur ouvert pour "Télé Loisirs". La comédienne de 47 ans explique que l’écriture de son livre a eu un bien-fait "thérapeutique". "Je devais arrêter de me sentir coupable de l’état de mon enfant, alors que des médecins me l’ont imputé durant des années. Je suis allée au bout dans l’espoir d’aider d’autres mamans à déculpabiliser. Moi, je me sens libérée d’un poids énorme", précise Hélène de Fougerolles. Séparée du père de sa fille Shana, Hélène de Fougerolles a aussi tenu à remercier son ex-compagnon et sa nouvelle femme de l’avoir soutenue. "Shana m’a déjà accompagnée sur un tournage, mais je n'acceptais pas les projets qui m’éloignaient d’elle trop longtemps. Vivant en garde partagée, elle n’était auprès de moi qu’une semaine sur deux, ce qui m’a permis de travailler. Mon ancien compagnon et sa femme m’ont toujours aidée, je ne sais pas comment j’aurais fait sans eux", a déclaré Hélène de Fougerolles.

Par Matilde A.