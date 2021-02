Hélène de Fougerolles virée de Balthazar ? Elle se confie !

Pendant de longues années, Hélène de Fougerolles a incarné le rôle d'Hélène dans la série "Balthazar" sur TF1. Mais après trois saisons, l'actrice a annoncé son départ sur son compte Instagram. "La saison 3 de Balthazar est finie ! C’est aussi la fin d’une merveilleuse aventure pour moi JE NE PARTICIPERAI PAS A LA SAISON 4 (on ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment ça aurait fini par vous lasser). Autres histoires ! Autres aventures professionnelles et personnelles pour moi aussi ! Je suis infiniment reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à cette série et à ce succès. Merci TF1".

Un départ qui avait visiblement attristé les fans. TF1 a annoncé il y a quelques jours que Constance Labbé remplaçait Hélène de Fougerolles pour la saison 4.

"ce n’était pas ma décision"

L'occasion pour l'actrice de revenir sur son départ de la série. Ce lundi 22 février, Hélène de Fougerolles a accordé une longue interview à Télé-Loisirs et a fait quelques révélations sur son départ. Et il semblerait que cette décision ne soit pas la sienne…"Beaucoup de gens ont pensé que c’était moi qui étais partie mais ce n’était pas ma décision."

Avant de poursuivre : "C’est une décision qui a été prise à plein de niveaux : les scénaristes, le producteur, TF1… On s’est tous concertés. L’idée était pour eux de recommencer à écrire, car dès lors que les deux personnages principaux étaient ensemble, cela avait moins d’intérêt. Il y avait une idée de renouvellement, et comme cela s’appelle Balthazar, s’il y en avait un qui devait être renouvelé, c’était plus Tomer [Sisley, ndlr] que moi !"

Par J.F.