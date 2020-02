Hélène Rollès proche d'Elsa Esnoult ? Elle se confie sur leur relation

Lancée en 2011, la série "Les Mystères de l'amour" cartonne sur TMC. Et si les téléspectateurs ont eu le bonheur de retrouver tous les acteurs de "Hélène et les garçons", ils ont pu accueillir dans le programme de nouveaux visages à l'image d'Elsa Esnoult. Si cette dernière mène sa carrière d'actrice et de chanteuse d'une main de maître, elle est souvent comparée à Hélène Rollès. Face à ce constat, cette dernière a tenu à mettre les choses au clair lors d'un entretien avec TV Grandes Chaînes : "On n'est pas 'proches', on n'a pas du tout le même caractère. Et on ne tourne pas ensemble. On ne se croise donc pas beaucoup, en fait. Il n'y a pas de 'flambeau' à passer non plus, elle ne fait pas la même chose que moi".

Les deux actrices en froid ?

Des propos qui rappellent ceux d'Elsa Esnoult. En 2018, la candidate de Danse avec les stars 2019 avait été interrogée par Télé Loisirs sur sa relation avec Hélène Rollès. La jeune actrice avait fait savoir qu'elle ne connaissait pas très bien la star des "Mystères de l'amour" : "Je comprends qu’on puisse nous comparer, mais ça me gêne tout de même un petit peu, car on n'a rien à voir. J’ai un grand respect pour elle, mais nous avons deux univers différents. En revanche, j’aimerais avoir la même carrière et le même succès qu’elle ! On n’a pas vraiment de rapports (...) On ne se parle pas. J’adorerais". Espérons que la récente déclaration d'Hélène Rollès permette aux deux actrices d'apprendre à se connaître.

Par Alexia Felix