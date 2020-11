Hélène Ségara : cette technique qu'elle utilise pour paraître plus jeune et éviter la chirurgie

Pour la 15e et nouvelle saison de "La France a un incroyable talent", les téléspectateurs ont retrouvé les quatre membres du jury, dont Hélène Ségara. Dans une interview à Ouest-France, la chanteuse de 49 ans s'est confiée sur cette édition 2020. "On va dire que c'est une saison miraculée ! On a réussi à aller au bout malgré un Covid qui ferme beaucoup de portes et un juré qui a été teste positif (Eric Antoine, au premier jour du tournage). Nos équipes ont réussi à dénicher des candidats formidables. Nous nous sommes retrouvés avec un casting plus qu'intéressant", a-t-elle dit.

À côté de ça, Hélène Ségara prépare son retour musical avec son prochain album baptisé "Karma", dont le clip du tout premier single "Plus jamais" a été dévoilé sur sa page Instagram. "Il a commencé à voir le jour il y a deux ans. Pour moi, c'est un album très important, donc j'ai pris le temps, j'ai tout écrit moi-même. C'est plus qu'autobiographique, c'est sur le cheminement de vie, tous les questionnements. La sortie de cet album est prévue pour 2021", a-t-elle précisé à nos confrères.1.

Une technique "moins chère" que la chirurgie

Récemment, avec sa spectaculaire perte de poids, Hélène Ségara a été accusée par ses haters d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. À nos confrères de Gala, elle s'est confiée sur son rapport aux réseaux sociaux. Et c'est sur ces plateformes qu'elle s'amuse avec son apparence pour paraître toujours aussi jeune. "J'aime bien Snapchat pour les filtres (...) J'adore !" a-t-elle confié. Elle a également révélé retoucher de temps en temps ses photos. "C'est moins cher qu'une chirurgie !" a-t-elle lancé.

Dans une interview à Télé Star, Hélène Ségara a exprimé son ras-le-bol face aux critiques permanentes sur son poids. "Quand j'étais grosse, j'ai subi les pires quolibets. Et quand j'ai minci, on a dit que j'avais fait de la chirurgie. Mais foutez-moi la paix voyons !" lâchait-elle.

Par Clara P