Hélène Ségara critiquée en permanence sur son poids, elle exprime son ras-le-bol

Hélène Ségara revient sur le devant de la scène. En plus d'avoir repris son rôle de jurée dans "La France a un incroyable talent", la chanteuse a dévoilé le clip de sa toute nouvelle chanson baptisée "Plus jamais". Une vidéo qu'elle a postée le 25 octobre dernier sur ses réseaux sociaux. Il s'agit d'un premier extrait de son nouvel album baptisé "Karma".

Dans une interview à Ouest-France, elle en a dit plus sur ce projet. "Il a commencé à voir le jour il y a deux ans. Pour moi, c'est un album très important, donc j'ai pris le temps, j'ai tout écrit moi-même. C'est plus autobiographique, c'est sur le cheminement de vie, tous les questionnements. La sortie de cet album est prévue pour 2021", a-t-elle dit.

Cible de critiques "grossophobes"

Le 20 octobre dernier, Hélène Ségara a repris son rôle de jurée dans "La France a un incroyable talent", elle qui fait partie de l'aventure depuis 2015. Deux ans avant de rejoindre le programme, la chanteuse avait révélé publiquement être atteinte d'une maladie auto-immune qui a touché ses yeux. De plus, elle avait dû suivre un traitement à base de cortisone qui lui a fait prendre du poids.

Début 2019, Hélène Ségara apparaissait amincie et transformée sur Instagram. La chanteuse révélait alors avoir perdu 11 kilos. Mais malgré cette perte de poids, elle est toujours la cible de critiques sur son physique. C'est ce qu'elle a confié dans une récente interview accordée à Télé Star. "Quand j'étais grosse, j'ai subi les pires quolibets. Et quand j'ai minci, on a dit que j'avais fait de la chirurgie. Mais foutez-moi la paix voyons !" a-t-elle lâché.

Par Clara P