Hélène Ségara critiquée sur son poids, elle dénonce une "haine anonyme"

Le 20 octobre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "La France a un incroyable talent". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Karine Le Marchand aux commandes de l'émission à la suite du départ de David Ginola. Quant au jury, Marianne James, Sugar Sammy, Eric Antoine et Hélène Ségara ont rempilé pour cette édition 2020. Ce mardi 24 novembre, M6 diffuse la dernière soirée des auditions. Une soirée qui promet encore une fois d'être riche en émotions.

Dans une récente interview à Télé Star, Hélène Ségara s'est confiée sur cette nouvelle saison. Un entretien qui lui a permis également de donner des nouvelles sur son état de santé. Pour rappel, la chanteuse de 49 ans est atteinte d'une maladie auto-immune qui abîme sa vision. "Je ne suis pas guérie, mais je suis en vie. C'est la seule chose que je veux retenir. Quand on tape mon nom sur Internet, la première occurence qui sort est 'maladie', comme si je n'étais que ça ! Or non, je suis moi", confiait-elle.

"Je n'arrivais plus à m'aimer"

En attendant la sortie de son prochain album baptisé "Karma", Hélène Ségara était l'invitée de Daphné Bürki dans "Je t'aime etc" sur France 2 le 5 novembre dernier. Elle a évoqué différents aspects de sa carrière et de sa vie personnelle, du décès de son papa en septembre 2019 au harcèlement scolaire qu'a subi son fils en passant par tout ce qui s'est dit sur les réseaux concernant son physique. Pour rappel, la chanteuse a été la cible de critiques après avoir pris du poids. En cause, son traitement à la cortisone pour soigner sa maladie auto-immune.

"Au moment où j'étais malade et que je prenais vraiment beaucoup de cortisone, c'est vrai que j'ai fait face à beaucoup de critiques grossophobes, alors que j'avais zéro choix vu les quantités énormes de cortisone que j'ai prises", a-t-elle confié, précisant qu'elle a eu du mal à digérer cette "haine anonyme" et à se "confronter au regard des gens". Et de poursuivre : "Même dans la vie de tous les jours, parce que je ne m'aimais plus. Ce qu'ils étaient en train de dire, c'était juste le reflet de ce que je voyais dans mon miroir et je n'arrivais plus à m'aimer".

Par Non Stop People TV