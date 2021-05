Hélène Ségara émue : Ses touchantes confidences sur ses enfants

Hélène Ségara enchaîne les confidences ces derniers jours. D’ordinaire plutôt discrète, la chanteuse a fait des confidences notamment sur sa maladie dans RTL Soir. Atteinte d’une maladie oculaire, Hélène Ségara a révélé les conséquences de sa maladie sur son travail : "Beaucoup de gens m'ont tourné le dos au moment le plus critique, au tout début quand les choses ont démarré, on était vraiment désarmés, ça a pris une tournure très très difficile au départ et surtout on m'a annoncé des diagnostics qui étaient pas bons, assez graves, et à ce moment-là, la moitié du métier s'est détourné de moi en pensant que j'étais foutue tout simplement mais ça ne m'a pas découragé c'est pour ça je me suis dit : 'Non, je vais leur montrer que je suis pas foutue". Et après sa maladie, Hélène Ségara a fait des confidences sur ses enfants.

"J’ai toujours caché mes enfants au public"

Ce dimanche 16 mai, la chanteuse était invitée dans l’émission « Les Enfants de la télé » pour une édition spéciale Eurovision. A cette occasion, Laurent Ruquier s’est amusé à dévoiler des images datant de 1999 : "Je connais un candidat qui s'appelle Raphaël qui aurait pu gagner à l'Eurovision. Regardez". Sur les images, on peut voir Hélène Ségara face à Jean-Pierre Foucault dans le programme "Les années Tubes" qui lui propose d’écouter son fils Raphaël lui faisant la surprise de chanter sur scène. Et en revoyant ces images, Hélène Ségara a fait de touchantes confidences sur ses enfants : "J'étais pas au courant de cette surprise. J'ai toujours caché mes enfants au public, pas par rapport au grand public, parce que mon public est magnifique et fidèle, mais les médias parfois réinterprètent et s'approprient notre vie d'une manière qui n'est pas toujours très élégante".

Par Alexia Felix